Trójmiasto Potrącił pieszego i odjechał. Policja szybko namierzyła kierowcę Damian Nowicki |

Problemy z przestrzeganiem pierwszeństwa na pasach Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: Policja Pomorska

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Do zdarzenia doszło w sobotę 14 listopada w miejscowości Rumsko (powiat słupski). W godzinach wieczornych oficer dyżurny Komendy Miejskiej Policji w Słupsku otrzymał zgłoszenie dotyczące potrącenia pieszego, który szedł prawidłową stroną jezdni, oświetlając sobie drogę latarką.

Kierowca, który go potrącił, nie zatrzymał się, by udzielić mu pomocy i odjechał. Poszkodowany z poważnymi obrażeniami trafił do słupskiego szpitala.

Dzięki wsparciu ze strony policjantów wydziały kryminalnego, którzy dołączyli do działań operacyjnych, szybko ustalono i zatrzymano kierowcę.

Sprawcą okazał się 65-letni obywatel Holandii, mieszkający w Słupsku. Mężczyzna odpowie za spowodowanie wypadku w ruchu lądowym, nieudzielenie pomocy poszkodowanemu oraz za spowodowane u pieszego obrażeń.