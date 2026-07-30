Zaatakował, gdy "usłyszał obcy akcent"

Agresja w stosunku do mieszkających w Polsce Ukraińców Źródło wideo: "Fakty" TVN Źródło zdj. gł.: KWP w Gdańsku

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W nocy z poniedziałku na wtorek po północy policjanci otrzymali zgłoszenie o ataku z użyciem ostrego narzędzia w Rumi. Z przekazanych informacji wynikało, że pokrzywdzony ucieka przed napastnikiem. Na miejsce skierowano policyjny patrol.

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"Pokrzywdzony nie odniósł obrażeń ciała, a sprawca uciekł. Zanim doszło do zdarzenia, mężczyźni rozmawiali. Kiedy napastnik usłyszał obcy akcent pokrzywdzonego, zaczął być agresywny i próbował zaatakować mężczyznę ostrym narzędziem. Groził, że wyrządzi mu krzywdę" - podała Komenda Wojewódzka Policji w Gdańsku.

Policjanci z Rumi zatrzymali agresywnego 31-latka Źródło zdjęcia: KWP w Gdańsku

Zaatakowanemu mężczyźnie nic poważnego się nie stało.

Policjantom udało się namierzyć napastnika. Mężczyzna usłyszał zarzuty za przestępstwo stosowania przemocy i groźby wobec osoby z powodu jej przynależności narodowej. Decyzją sądu trafił na trzy miesiące do aresztu.

Policjanci z Rumi zatrzymali agresywnego 31-latka Źródło zdjęcia: KWP w Gdańsku

Grozi mu do pięciu lat pozbawienia wolności.