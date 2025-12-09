Pożar w Porcie Wojennym w Gdyni Źródło: tvn24.pl

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link

Około godziny 20.42 straż pożarna otrzymała zgłoszenie o pożarze Portu Wojennego w Gdyni niedaleko ulicy inż. Jana Śmidowicza. Na miejsce wysłano trzy zastępy Państwowej Straży Pożarnej i jeden zastęp Wojskowej Straży Pożarnej.

Kapitan Damian Przybysz, zastępujący rzeczniczkę prasową Komendy Portu Wojennego Gdynia, potwierdził zdarzenie. - Doszło do pożaru kontenera socjalnego 13 Dywizjonu Trałowców należącego do 8 Flotylli Obrony Wybrzeża, która strukturalnie podlega pod Świnoujście, jednak ich baza znajduje się w Gdyni - poinformował w rozmowie z redakcją Kontaktu24.

- W pożarze nie ma osób poszkodowanych, nie ucierpiał też żaden wartościowy ekwipunek wojskowy. Z posiadanych przeze mnie informacji wynika, że pożar został już opanowany. Jego przyczyny nie są znane, będą ustalane przez straż - dodał.