Wycinał kable, by pozyskiwać miedź. Łupy, których nie sprzedał, ukrył w lodówce

Do policjantów z Bytowa zgłosił się pokrzywdzony, któremu skradziono instalację elektryczną przyczepki samochodowej, przewody paliwowe i elektryczne koparki oraz poobcinano kable przy urządzeniach elektrycznych. Dodatkowo zginęły mu również zawory metalowe z beczek na wodę. Straty zostały oszacowane na prawie 2 tysiące złotych.

- Policjanci wytypowali podejrzanego o przestępstwo mężczyznę i rozpoczęli jego poszukiwanie. Gdy ten zobaczył mundurowych na terenie ogródków działkowych w Pomysku Wielkim natychmiast ruszył do ucieczki. Po chwili pościgu został zatrzymany, a w rozmowie z policjantami przyznał, że to właśnie on dokonał kradzieży. Jak tłumaczył z kabli pozyskiwał miedź, którą sprzedawał na złomie - przekazał sierż. szt. Dawid Łaszcz, oficer prasowy Komendanta Powiatowego Policji w Bytowie.