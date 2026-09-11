Pomorskie Żółty alert IMGW. Możliwe gwałtowne wzrosty stanów wody na Wybrzeżu

Niż genueński nad Polską. Ulewy, silny wiatr i wysokie fale Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: TVN24

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Powodem ostrzeżenia jest dynamiczna sytuacja meteorologiczna. IMGW wskazuje na sztorm z kierunku północno-zachodniego i zachodniego. Wynika to też ze stosunkowo wysokiego napełnienia Bałtyku, które wynosi aktualnie 531 centymetrów.

"Sytuacja hydrologiczna pozostaje więc mocno zróżnicowana - susza hydrologiczna na dużym obszarze kraju i jednocześnie lokalne zagrożenie gwałtownymi wzrostami stanów wody na północy" - ostrzegają eksperci.

Ostrzeżenie IMGW dla Wybrzeża. Pierwszy z trzystopniowej skali

Według synoptyków na Wybrzeżu Wschodnim prognozowane są wzrosty poziomu wody, które mogą utrzymywać się w strefie stanów wysokich. Lokalnie możliwe jest również przekroczenie stanów ostrzegawczych. Ostrzeżenie ma pierwszy stopień w trzystopniowej skali. IMGW określiło prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska na 70 procent.

Alert obowiązuje do piątku, 11 września, do godz. 10.