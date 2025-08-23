Pożar hali magazynowej z pojemnikami po farbach Źródło: Facebook/Kociewski.pl

Do pożaru doszło w sobotę po godzinie 8 przy ulicy Gajowej w miejscowości Pinczyn. W hali magazynowej z pojemnikami po farbach wybuchł pożar. Gęsty, ciemny dym, który unosi się nad miejscem pożaru widać na nagraniu opublikowanym w mediach społecznościowych przez portal kociewski.pl.

Akcja strażaków w płonącej hali

Starszy ogniomistrz Marcin Nierzwicki z Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Starogardzie Gdańskim przed godziną 10 przekazał TVN24, że pożar został zlokalizowany i jest dogaszany. - Nie ma żadnych osób poszkodowanych. W pobliżu znajdowało się 60 osób, które samodzielnie się ewakuowały - powiedział. I dodał, że podczas pożaru doszło do wybuchu butli z gazem.

Na miejscu przed godziną 10 pracowało 14 zastępów strażackich.