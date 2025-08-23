Logo strona główna
Trójmiasto

Pożar hali magazynowej z pojemnikami po farbach

Pinczyn, pożar
Pożar hali magazynowej z pojemnikami po farbach
Źródło: Facebook/Kociewski.pl
Pożar hali magazynowej w Pinczynie (Pomorskie). Kilkadziesiąt osób, które znajdowały się w pobliżu, ewakuowało się samodzielnie. Na miejscu pracują strażacy.

Do pożaru doszło w sobotę po godzinie 8 przy ulicy Gajowej w miejscowości Pinczyn. W hali magazynowej z pojemnikami po farbach wybuchł pożar. Gęsty, ciemny dym, który unosi się nad miejscem pożaru widać na nagraniu opublikowanym w mediach społecznościowych przez portal kociewski.pl.

Pożar hali magazynowej w Pinczynie
Pożar hali magazynowej w Pinczynie
Źródło: Facebook/Kociewski.pl

Akcja strażaków w płonącej hali

Starszy ogniomistrz Marcin Nierzwicki z Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Starogardzie Gdańskim przed godziną 10 przekazał TVN24, że pożar został zlokalizowany i jest dogaszany. - Nie ma żadnych osób poszkodowanych. W pobliżu znajdowało się 60 osób, które samodzielnie się ewakuowały - powiedział. I dodał, że podczas pożaru doszło do wybuchu butli z gazem.

Na miejscu przed godziną 10 pracowało 14 zastępów strażackich.

Uszkodzony gazociąg. Ewakuowali kilkadziesiąt osób
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

Uszkodzony gazociąg. Ewakuowali kilkadziesiąt osób

Wrocław
TVN24 HD
Dowiedz się więcej:

TVN24 HD

Na żywo

Autorka/Autor: MR/ tam

Źródło: TVN24

Źródło zdjęcia głównego: Facebook/Kociewski.pl

Straż pożarnaPożarywojewództwo pomorskie
