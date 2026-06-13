Trójmiasto Ciało 75-latka na leśnym parkingu. Zatrzymany mężczyzna Oprac. Natalia Grzybowska |

Czersk (woj. pomorskie) Źródło wideo: Google Earth Źródło zdj. gł.: GoogleMaps

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W sobotę około godziny 14 pomorska policja poinformowała, że zatrzymany został poszukiwany mieszkaniec Czerska. Jak podawano wcześniej mężczyzna może posiadać istotne informacje z związku ze śmiercią 75-letniego mężczyzny, którego ciało świadkowie odnaleźli w nocy z 12 na 13 czerwca w rejonie miejscowości Młynki (woj. pomorskie).

Wstępne ustalenia wskazują na to, że do jego śmierci mogły przyczynić się osoby trzecie. Czynności w sprawie są prowadzone przez policję pod nadzorem prokuratura.

AKTUALIZACJA!



Poszukiwany w związku z prowadzonym postępowaniem został zatrzymany przez policjantów na terenie Gdańska.



Dziękujemy wszystkim osobom, które zaangażowały się w jego rozpowszechnianie oraz przekazywały informacje mogące pomóc w ustaleniu miejsca pobytu mężczyzny.… — PomorskaPolicja (@PomorskaPolicja) June 13, 2026 Rozwiń

Jak podali mundurowi, do zatrzymania poszukiwanego doszło na terenie Gdańska. Wcześniej prosili każdego, kto zauważy wskazanego mężczyznę, o zachowanie szczególnej ostrożności. "Nie należy zbliżać się do niego ani podejmować prób jego zatrzymania" - informowali.

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