Ciało 75-latka na leśnym parkingu. Zatrzymany mężczyzna
W sobotę około godziny 14 pomorska policja poinformowała, że zatrzymany został poszukiwany mieszkaniec Czerska. Jak podawano wcześniej mężczyzna może posiadać istotne informacje z związku ze śmiercią 75-letniego mężczyzny, którego ciało świadkowie odnaleźli w nocy z 12 na 13 czerwca w rejonie miejscowości Młynki (woj. pomorskie).
Wstępne ustalenia wskazują na to, że do jego śmierci mogły przyczynić się osoby trzecie. Czynności w sprawie są prowadzone przez policję pod nadzorem prokuratura.
Jak podali mundurowi, do zatrzymania poszukiwanego doszło na terenie Gdańska. Wcześniej prosili każdego, kto zauważy wskazanego mężczyznę, o zachowanie szczególnej ostrożności. "Nie należy zbliżać się do niego ani podejmować prób jego zatrzymania" - informowali.