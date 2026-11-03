Trójmiasto Dzieci dostały cukierki z niebezpieczną zawartością Damian Nowicki |

Niebezpieczna sytuacja podczas Halloween Źródło zdj. gł.: Shutterstock

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Dzieci zbierały cukierki w Halloween. Dwie 10-letnie dziewczynki, jedząc je, poczuły metalowe elementy.

- Jedna z nich pokłuła sobie język i rodzice pojechali z nią do szpitala. Badania nie wykazały poważniejszych obrażeń - powiedział młodszy aspirant Dawid Łaszcz, oficer prasowy policji w Bytowie.

Policjanci dowiedzieli się też o kolejnych dwóch przypadkach dzieci, które w otrzymanych cukierkach znalazły ostre, metalowe przedmioty.

Śledztwo

Żadne z nich nie było w stanie wskazać od kogo dostały słodycze z niebezpieczną zawartością.

We wtorek 3 listopada Łaszcz poinformował, że prowadzone jest dochodzenie w sprawie narażenia człowieka na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia lub ciężkiego uszczerbku na zdrowiu. Grozi za to do trzech lat więzienia

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