Trójmiasto Udało mu się wymienić pamiątkową studolarówkę, przyszedł z kolejnymi Oprac. Michał Malinowski |

Uwaga na oszustwo "na pracownika banku". Przedsiębiorca stracił prawie 400 tysięcy złotych Źródło wideo: Renata Kijowska/Fakty TVN Źródło zdj. gł.: KWP w Gdańsku

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link

Mężczyzna pojawił się w jednej z placówek pocztowych w Malborku z banknotem o nominale stu dolarów, wprowadzając w błąd pracowników poczty. Studolarówka okazała się w rzeczywistości pamiątkowym rekwizytem. Wymienił go na 400 złotych.

Tego samego dnia mężczyzna ponownie przyszedł do placówki i próbował wymienić kolejną imitację banknotu. Tym razem pracownik placówki rozpoznał imitację.

Wykorzystał rekwizyty w postaci 100 dolarów amerykańskich i oszukał pracowników placówki pocztowej. Źródło zdjęcia: KWP w Gdańsku

Kolejnego dnia 47-latek znów pojawił się jednak z zamiarem wymiany rekwizytu w postaci studolarówki. Pracownik odmówił przyjęcia banknotu. Wezwano też policję.

Wykorzystał rekwizyty w postaci 100 dolarów amerykańskich i oszukał pracowników placówki pocztowej. Źródło zdjęcia: KWP w Gdańsku

"Zatrzymany usłyszał trzy zarzuty za oszustwo i usiłowanie oszustwa, do których popełnienia przyznał się. Grozi mu do ośmiu lat pozbawienia wolności" - podała Komenda Wojewódzka Policji w Gdańsku.