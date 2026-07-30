Logo strona główna
KUP TVN24+
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Newslettery
Quizy
Tematy
Chińska ekspansja
Męskie zdrowie
25 lat TVN24
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Trójmiasto

Udało mu się wymienić pamiątkową studolarówkę, przyszedł z kolejnymi

|
Wykorzystał rekwizyty w postaci 100 dolarów amerykańskich i oszukał pracowników placówki pocztowej.
Uwaga na oszustwo "na pracownika banku". Przedsiębiorca stracił prawie 400 tysięcy złotych
Źródło wideo: Renata Kijowska/Fakty TVN
Źródło zdj. gł.: KWP w Gdańsku
Policjanci z Malborka (Pomorskie) zatrzymali mężczyznę, który oszukał pracowników poczty. 47-latek wymienił pamiątkową studolarówkę i przyszedł z kolejnymi.

Mężczyzna pojawił się w jednej z placówek pocztowych w Malborku z banknotem o nominale stu dolarów, wprowadzając w błąd pracowników poczty. Studolarówka okazała się w rzeczywistości pamiątkowym rekwizytem. Wymienił go na 400 złotych.

Tego samego dnia mężczyzna ponownie przyszedł do placówki i próbował wymienić kolejną imitację banknotu. Tym razem pracownik placówki rozpoznał imitację.

Wykorzystał rekwizyty w postaci 100 dolarów amerykańskich i oszukał pracowników placówki pocztowej.
Wykorzystał rekwizyty w postaci 100 dolarów amerykańskich i oszukał pracowników placówki pocztowej.
Źródło zdjęcia: KWP w Gdańsku

Kolejnego dnia 47-latek znów pojawił się jednak z zamiarem wymiany rekwizytu w postaci studolarówki. Pracownik odmówił przyjęcia banknotu. Wezwano też policję.

Wykorzystał rekwizyty w postaci 100 dolarów amerykańskich i oszukał pracowników placówki pocztowej.
Wykorzystał rekwizyty w postaci 100 dolarów amerykańskich i oszukał pracowników placówki pocztowej.
Źródło zdjęcia: KWP w Gdańsku

"Zatrzymany usłyszał trzy zarzuty za oszustwo i usiłowanie oszustwa, do których popełnienia przyznał się. Grozi mu do ośmiu lat pozbawienia wolności" - podała Komenda Wojewódzka Policji w Gdańsku.

Źródło: tvn24.pl
ZOBACZ TAKŻE:
45 min
Droga do Watykanu - cnb
Groziła Wojtyle, że "będzie się w piekle smażył"
25 min
Grzegorz Braun
"Jesteśmy w bardzo niebezpiecznym momencie". Sprawdziliśmy, z kim Braun chce rządzić
Czarno na białym
39 min
pc
"Banalny objaw może całkowicie zmienić życie". Masz go? Pilnie idź do lekarza
Wywiad medyczny
Udostępnij:
Tagi:
Malborkoszustwo
Michał Malinowski
Michał Malinowski
Dziennikarz tvn24.pl
Czytaj także:
Inwestor, giełda, broker, trader
Duże straty po przecenie spółek AI. Fundusz byłego badacza OpenAI wyprzedaje akcje
BIZNES
Burza, noc, piorun
Burze i upał. Tu alarmy mają najwyższy stopień
METEO
Spotkanie polityków na ulicy Nowogrodzkiej i Konopnickiej
Zapowiedź z Nowogrodzkiej, spotkanie na Konopnickiej
Rozłam w PiS
Raków
Raków się nie zatrzymuje. Kolejny gol
RELACJA
Łoś na ulicach Jastarni
"Przyglądał się ludziom, zaglądał do sklepów"
METEO
imageTitle
Trudne zadanie GKS-u. Rywale mają zaliczkę
RELACJA
Mężczyzna, mimo odebranych uprawnień i tego, że jeździ po alkoholu, wciąż wyjeżdża na ulice i powoduje kolejne wypadki
Mieszkańcy bali się tragedii. Sami zatrzymali drogowego recydywistę
"Uwaga!" TVN
FPF Tomczyk
"Nie miejmy złudzeń". Wiceszef MON o wybuchu rakiety
Polska
JAMIE DING, BEN AFFLECK, JIMMY KIMMEL
Ben Affleck wygrał milion dolarów. Na ten cel trafi cała wygrana
BIZNES
imageTitle
Wciąż bez Rosjan i Białorusinów. "Obawy dotyczące uczciwości sportowej"
EUROSPORT
Pożar w Wielkiej Brytanii
"Widzi się to we Francji i w Hiszpanii, a potem dzieje się to tutaj"
METEO
41 min
Przemysław Czarnek
"Gdyby nie ten rozłam, mogłoby być różnie z Czarnkiem"
W kuluarach
Pocisk spadł w pobliżu miejscowości Tarnawa-Kolonia
Generał Bieniek: system komunikacji nie został dopracowany
Polska
imageTitle
Koniec urlopu. Messi trenuje po mundialu
EUROSPORT
shutterstock_2170401227
"Proponujemy zmiany". Gigant chce likwidować kilkaset miejsc pracy
BIZNES
imageTitle
Skandal na ringu. "Rażące lekceważenie przepisów"
EUROSPORT
Słonie w Parku Narodowym Amboseli, Kenia
Ta substancja mogła zabić 15 słoni w Kenii
METEO
Strażnicy miejscy skontrolowali pustostan
"Wprowadzał się" do pustostanu, jego partnerka już tam była
WARSZAWA
Interwencja Straży Granicznej na lotnisku w Katowicach
Chciał lecieć do Egiptu, "zapomniał" o wyroku
Katowice
TARNAWA-KOLONIA MIEJSCE UPADKU NIEZIDETYFIKOWANEGO OBIEKTU
Sygnał z USA. "Traktujemy niezwykle poważnie"
Polska
Śmiertelne potrącenie w miejscowości Sokolniki
Mężczyzna zginął pod kołami ciągnika
WARSZAWA
Mercedes samochody
Mercedes wykrył usterkę. Auto może nie rozpoznać problemu
BIZNES
imageTitle
Po sukcesie cios dla kadry. Czołowy zawodnik wypada z gry na dłużej
EUROSPORT
Obrady Sejmu
Drodzy posłowie. Koszt utrzymania Sejmu wzrośnie o 21 procent
BIZNES
"Przemoc karmi się milczeniem" (zdj. ilustracyjne)
Dziewięciolatek w nocy na ulicy poprosił o pomoc
WARSZAWA
imageTitle
Trzęsienie ziemi w światowym futbolu. UEFA stawia FIFA ultimatum
EUROSPORT
Silna śnieżyca uwięziła turystów w argentyńskich Andach
Śnieżyca uwięziła ponad stu turystów
METEO
Potrącenie rowerzysty przy ulicy Sokola (zdjęcie ilustracyjne)
Rowerzysta potrącony na przejściu dla pieszych
WARSZAWA
imageTitle
Polacy nie oglądają się za siebie. "Wszystkie działa na półfinał"
EUROSPORT
Wrony miały sprzątać ulice szwedzkiego miasta z niedopałków. Tak nie było
W Szwecji nauczyli wrony zbierać śmieci za karmę. "To działa"? Niekoniecznie
KONKRET24
ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica