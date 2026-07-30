Udało mu się wymienić pamiątkową studolarówkę, przyszedł z kolejnymi
Mężczyzna pojawił się w jednej z placówek pocztowych w Malborku z banknotem o nominale stu dolarów, wprowadzając w błąd pracowników poczty. Studolarówka okazała się w rzeczywistości pamiątkowym rekwizytem. Wymienił go na 400 złotych.
Tego samego dnia mężczyzna ponownie przyszedł do placówki i próbował wymienić kolejną imitację banknotu. Tym razem pracownik placówki rozpoznał imitację.
Kolejnego dnia 47-latek znów pojawił się jednak z zamiarem wymiany rekwizytu w postaci studolarówki. Pracownik odmówił przyjęcia banknotu. Wezwano też policję.
"Zatrzymany usłyszał trzy zarzuty za oszustwo i usiłowanie oszustwa, do których popełnienia przyznał się. Grozi mu do ośmiu lat pozbawienia wolności" - podała Komenda Wojewódzka Policji w Gdańsku.
Źródło: tvn24.pl