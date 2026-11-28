Pożar domku letniskowego, wśród poszkodowanych półtoraroczne dziecko
W sobotę około godziny 7 służby ratunkowe otrzymały zgłoszenie o pożarze domku letniskowego w miejscowości Lutom w gminie Czersk (województwo pomorskie).
W wyniku zdarzenia poszkodowane zostały dwie osoby: 45-letni mężczyzna i półtoraroczne dziecko.
W akcji ratowniczo-gaśniczej uczestniczyło siedem zastępów straży pożarnej. Jak poinformowała Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Chojnicach, działania strażaków zostały już zakończone.
Biegły ustali przyczynę pożaru
Na miejscu pozostali policjanci, którzy wyjaśniają okoliczności zdarzenia. Jak przekazała st. asp. Magdalena Zblewska z Komendy Powiatowej Policji w Chojnicach, na sobotę zaplanowano oględziny z udziałem technika kryminalistyki oraz biegłego z zakresu pożarnictwa.
Opinia biegłego będzie miała kluczowe znaczenie dla ustalenia przyczyny pożaru.