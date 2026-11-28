Trójmiasto Pożar domku letniskowego, wśród poszkodowanych półtoraroczne dziecko Natalia Grzybowska |

Pożar domku letniskowego w Lutomiu. Wśród poszkodowanych półtoraroczne dziecko Źródło wideo: KP PSP Chojnice Źródło zdj. gł.: KP PSS Chojnice

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W sobotę około godziny 7 służby ratunkowe otrzymały zgłoszenie o pożarze domku letniskowego w miejscowości Lutom w gminie Czersk (województwo pomorskie).

Pożar domku letniskowego w Lutomiu Źródło zdjęcia: KP PSS Chojnice

W wyniku zdarzenia poszkodowane zostały dwie osoby: 45-letni mężczyzna i półtoraroczne dziecko.

W akcji gaśniczej uczestniczyło siedem zastępów straży pożarnej Źródło zdjęcia: KP PSS Chojnice

W akcji ratowniczo-gaśniczej uczestniczyło siedem zastępów straży pożarnej. Jak poinformowała Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Chojnicach, działania strażaków zostały już zakończone.

Biegły ustali przyczynę pożaru

Na miejscu pozostali policjanci, którzy wyjaśniają okoliczności zdarzenia. Jak przekazała st. asp. Magdalena Zblewska z Komendy Powiatowej Policji w Chojnicach, na sobotę zaplanowano oględziny z udziałem technika kryminalistyki oraz biegłego z zakresu pożarnictwa.

Opinia biegłego będzie miała kluczowe znaczenie dla ustalenia przyczyny pożaru.

Źródło: Google Maps