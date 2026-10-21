Trójmiasto Kradł, pił i zasypiał. W ciągu jednego dostał mandaty na 1,8 tysiąca, stanie też przed sądem Natalia Grzybowska |

Dr Bukowska o spożyciu alkoholu w Polsce: Polacy piją dużo, w sposób ryzykowny, który przynosi dużo szkód Źródło wideo: TVN24+ Źródło zdj. gł.: KPP Lębork

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54-latek z Kołobrzegu kilkukrotnie w ciągu jednego dnia zwrócił na siebie uwagę policjantów z Lęborka.

Pierwsze zgłoszenie wpłynęło wczesnym popołudniem. Ochroniarz jednego z dyskontów poinformował policjantów o kradzieży piwa i śledzi. Mężczyzna miał zjeść skradzione produkty na terenie sklepu, popijając je alkoholem. Podczas interwencji był wulgarny i twierdził, że nie przejmuje się mandatem, ponieważ i tak wraca do Kołobrzegu. Policjanci sporządzili dokumentację, która posłuży do skierowania do sądu wniosku o ukaranie go za kradzież oraz picie alkoholu i używanie wulgaryzmów w miejscu publicznym.

Cztery godziny później funkcjonariusze ponownie interweniowali w tym samym sklepie. Tym razem 54-latek ukradł ser i otrzymał mandat w wysokości 200 złotych. Godzinę później ochrona znów wezwała policję, ponieważ mężczyzna ukradł batonik i zasnął. Po przebudzeniu ponownie używał przekleństw, za co policjanci nałożyli na niego kolejne mandaty o łącznej wysokości 1100 złotych za używanie słów nieprzyzwoitych i zakłócanie porządku publicznego pod wpływem alkoholu.

Wieczorna interwencja w siłowni

Wieczorem policjanci interweniowali w siłowni. Dobrze im już znany mężczyzna zasnął na sofie w poczekalni. Nie chciał opuścić obiektu, dlatego funkcjonariusze doprowadzili go do komendy, by wytrzeźwiał. Za popełnione wykroczenie otrzymał kolejny mandat w wysokości 500 złotych.

Mężczyzna ma do zapłaty mandaty o łącznej kwocie 1800 zł Źródło zdjęcia: KPP Lębork

Jak przekazała Komenda Powiatowa Policji w Lęborku, łączna kwota mandatów nałożonych na 54-latka wyniosła 1800 złotych. Za pozostałe wykroczenia odpowie przed sądem.