Dwie nastolatki zginęły w wypadku. Za kierownicą 17-latek

Do tragicznego wypadku doszło około godziny 2.30 w nocy z poniedziałku na wtorek na terenie gminy Choczewo - w miejscowości Kurowo.
- Ze wstępnych ustaleń wynika, że 17-letni kierujący volkswagenem passatem bez uprawnień, z nieustalonych przyczyn, zjechał z drogi i uderzył w przydrożne drzewo. W wyniku zdarzenia śmierć na miejscu poniosły dwie pasażerki pojazdu 16-latka i 17-latka - przekazała nam aspirant Karolina Pruchniak z Komendy Powiatowej Policji w Wejherowie.
17-latkowi została pobrana krew
Na miejscu wypadku pracowały trzy zastępy Ochotniczej Straży Pożarnej i dwa zastępy Państwowej Straży Pożarnej.
Jak dodała Pruchniak, 17-latkowi została pobrana krew do badań. Okoliczności zdarzenia wyjaśniają teraz policjanci pod nadzorem prokuratora.
