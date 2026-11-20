Trójmiasto 8-latek topił się na basenie. Opiekunki i ratowniczki skazane Damian Nowicki |

8-latek topił się na basenie. Sprawę bada policja Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: TVN24

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- Sąd uznał ich winę, ale częściowo zmienił kwalifikacje prawną czynu - powiedział Radiu Gdańsk Mariusz Kaźmierczak, rzecznik Sądu Okręgowego w Gdańsku. I dodał, że sąd uznał oskarżone za winne "nieumyślnego narażenia pokrzywdzonego na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia".

Kary w zawieszeniu

- Jednej z ratowniczek oraz obu opiekunkom sąd wymierzył kary po sześć miesięcy pozbawienia wolności z warunkowym zawieszeniem wykonania tych kar na okres próby wynoszący trzy lata oraz oddał je w okresie próby pod dozór kuratora sądowego. Drugiej ratowniczce sąd wymierzył karę grzywny - dodał rzecznik.

Jak przekazał Kaźmierczak, oskarżone zostały zobowiązane do zapłaty na rzecz pokrzywdzonego nawiązek w kwotach po 10 tysięcy złotych.

Wobec obu opiekunek kolonijnych sąd orzekł też zakaz wykonywania zawodu przez pięć lat. Wyrok nie jest prawomocny.

Wypadek na basenie

Przypomnijmy: do wypadku doszło 8 sierpnia 2024 roku. 8-letni chłopiec, wypoczywający wraz z grupą kolonistów, w pewnym momencie zniknął pod wodą.

Jedna z kąpiących się obok osób wyciągnęła go i przekazała ratownikom, którym udało się przywrócić mu czynności życiowe. Dziecko zostało przetransportowane do szpitala w Gdańsku, gdzie wprowadzono je w stan śpiączki farmakologicznej. Lekarze oceniają jego stan jako ciężki.

Policjanci przesłuchiwali świadków, przeanalizowali zapisy z kamer monitoringu, wyjaśniali okoliczności zdarzenia. Zarówno pracownicy basenu i opiekunowie kolonistów byli trzeźwi.