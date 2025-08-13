Płonie przetwórnia drobiu, "utracono kontakt z jednym ze strażaków"

Pożar pojawił się w środowe popołudnie na terenie zakładu produkcyjnego w miejscowości Kawle w powiecie kartuskim. Ogień wybuchł na poddaszu, gdzie znajduje się akumulatorownia.
Na miejscu pracuje kilkadziesiąt zastępów straży, a w drodze są kolejne jednostki. Do akcji skierowano także grupę operacyjną z komendy wojewódzkiej oraz komendy głównej PSP. - W działania zaangażowanych jest około 200 strażaków. Podczas akcji gaśniczej stracono kontakt z jednym ze strażaków, trwają jego poszukiwania - powiedział rzecznik prasowy pomorskiej straży pożarnej st. kpt. Jakub Friedenberger.
Pracownicy przetwórni ewakuowali się przed przyjazdem służb.
Autorka/Autor: mm
Źródło: tvn24.pl
Źródło zdjęcia głównego: PSP