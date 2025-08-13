Logo strona główna
Trójmiasto

Płonie przetwórnia drobiu, "utracono kontakt z jednym ze strażaków"

Pożar w miejscowości Kawle
Pożar w miejscowości Kawle
Źródło: Marta/Kontakt24
Pożar w zakładzie przetwórstwa drobiowego w miejscowości Kawle na Pomorzu. Podczas akcji gaśniczej utracono kontakt z jednym ze strażaków, jest poszukiwany - poinformował rzecznik prasowy pomorskiej straży pożarnej st. kpt. Jakub Friedenberger.

Pożar pojawił się w środowe popołudnie na terenie zakładu produkcyjnego w miejscowości Kawle w powiecie kartuskim. Ogień wybuchł na poddaszu, gdzie znajduje się akumulatorownia.

Pożar magazynu
Pożar magazynu
Źródło: expresskaszubski.pl

Na miejscu pracuje kilkadziesiąt zastępów straży, a w drodze są kolejne jednostki. Do akcji skierowano także grupę operacyjną z komendy wojewódzkiej oraz komendy głównej PSP. - W działania zaangażowanych jest około 200 strażaków. Podczas akcji gaśniczej stracono kontakt z jednym ze strażaków, trwają jego poszukiwania - powiedział rzecznik prasowy pomorskiej straży pożarnej st. kpt. Jakub Friedenberger.

Pracownicy przetwórni ewakuowali się przed przyjazdem służb.

TVN24 HD
Dowiedz się więcej:

TVN24 HD

Na żywo

Autorka/Autor: mm

Źródło: tvn24.pl

Źródło zdjęcia głównego: PSP

