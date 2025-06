Drzewo po zderzeniu spadło na samochód. Rodzina z dziećmi w szpitalu

Do zdarzenia doszło w Jastarni Źródło: Google Earth

Do wypadku doszło na drodze wojewódzkiej nr 216 trzy kilometry przed Jastarnią. Służby zgłoszenie dostały około godziny 13.40. Jak przekazał nam starszy ogniomistrz Sebastian Dąbrowski ze Straży Pożarnej w Pucku, kierująca samochodem prawdopodobnie zasnęła i uderzyła w drzewo. Ze zdjęcia na miejscu zdarzenia wynika, że drzewo po uderzeniu przewróciło się na auto.

- Kierująca hyundaiem, z niewyjaśnionych na tę chwilę przyczyn, zjechała na pobocze i uderzyła w przydrożne drzewo. W wyniku zdarzenia 33-latka wraz z 43-letnim pasażerem oraz małoletnimi dziećmi zostali przewiezieni do szpitala - powiedziała nam asp. sztab. Joanna Samula, oficer prasowa Komendanta Powiatowego Policji w Pucku.

Samochód uderzył w drzewo Źródło: KPP Puck

Samochodem podróżowały tylko te cztery osoby - matka, dwoje dzieci i mężczyzna. Mężczyzna uskarżał się na bóle i został zabrany LPR do szpitala w Wejherowie, kobieta i dzieci również trafiły do szpitala do Wejherowa, ale drogą lądową.

Droga już przejezdna

Droga wojewódzka nr 216 łącząca Władysławowo z Helem była częściowo lub całkowicie zablokowana.

Jak przekazała nam o godzinie 15.30 asp. sztab. Joanna Samula, trasa jest już przejezdna.

Kierująca uderzyła w drzewo Źródło: Magda z Bielska Białej