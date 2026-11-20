Trójmiasto Chwalił się bombą, ewakukowano mieszkańców Damian Nowicki |

Alkohol i picie Polaków na podstawie nowych danych Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: Komenda Powiatowa Policji w Kościerzynie

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Do zdarzenia doszło 18 listopada na terenie gminy Liniewo (województwo pomorskie). Około godziny 15.00 oficer dyżurny Komendy Powiatowej Policji w Kościerzynie odebrał zgłoszenie dotyczące możliwego zagrożenia w jednym z budynków wielorodzinnych. Z informacji wynikało, jakoby jeden z mieszkańców twierdził, że skonstruował bombę.

Na miejsce skierowano policjantów oraz grupę rozpoznania pirotechnicznego. W działaniach uczestniczyli również strażacy z Państwowej Straży Pożarnej, druhowie Ochotniczej Straży Pożarnej oraz inspektor do spraw zarządzania kryzysowego i obrony cywilnej Urzędu Gminy w Liniewie.

Chwalił się, że skonstruował bombę

W związku z potencjalnym zagrożeniem z budynku ewakuowano 17 osób. Funkcjonariusze grupy pirotechnicznej nie znaleźli żadnych materiałów ani urządzeń wybuchowych. Niedługo później zatrzymano 56-letniego mężczyznę, który miał chwalić się skonstruowaniem bomby i opowiadać o tym innym osobom.

- Badanie wykazało, że 56-latek miał w organizmie blisko dwa promile alkoholu. Mężczyzna został aresztowany i postawiono mu zarzut wywołania fałszywego alarmu dotyczącego zagrożenia, które nie istniało, a które mogło zagrażać życiu lub zdrowiu wielu osób albo mieniu w znacznych rozmiarach - podał aspirant sztabowy Piotr Kwidziński, oficer prasowy Komendanta Powiatowego Policji w Kościerzynie.

Wobec mężczyzny prokuratura zastosowała środki zapobiegawcze w postaci policyjnego dozoru oraz poręczenia majątkowego. Za popełnione przestępstwo 56-latkowi grozi kara od sześciu miesięcy do ośmiu lat pozbawienia wolności.