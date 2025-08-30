Zderzenie czterech aut, wśród rannych dzieci

Do zdarzenia doszło w Gdyni Źródło: Google Earth

Zderzenie czterech aut na Trasie Kaszubskiej (S6) w kierunku Gdyni. Do zdarzenia doszło między węzłami Chwaszczyno i Wielki Kack. Wiadomo, że w zdarzeniu brały udział trzy auta osobowe i bus.

- Najprawdopodobniej przyczyną wypadku było niezachowanie ostrożności przez kierowcę dostawczego volkswagena, w wyniku czego wjechał on w samochód poruszający się przed nim. Na razie to tylko wstępne ustalenia. Na miejscu wciąż trwają działania policji i są prowadzone oględziny - poinformowała komisarz Jolanta Grunert, rzeczniczka prasowa Komendy Miejskiej Policji w Gdyni.

Wypadek na trasie S6 Źródło: FB/Miejska Stacja Pogotowia Ratunkowego w Gdyni

Jak przekazał dyżurny pomorskiej straży pożarnej, na miejsce skierowano trzy zastępy. Zadysponowano również śmigłowiec Lotniczego Pogotowia Ratunkowego i zespoły ratownictwa medycznego.

"Poszkodowanych zostało 5 osób, w tym 2 dzieci. Jedna osoba dorosła odniosła ciężkie obrażenia i wymagała zaawansowanych zabiegów resuscytacyjnych. Na miejscu podjęto medyczne czynności ratunkowe, a pacjenci zostali przekazani do szpitali celem dalszej diagnostyki i leczenia " - poinformowała Miejska Stacja Pogotowia Ratunkowego w Gdyni.

Poszkodowanych przewieziono do szpitali w Gdyni i Gdańsku. Najciężej ranna osoba trafiła do Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego w Gdańsku.

Trasa S6 jest zablokowana w kierunku Gdyni. Kierowcy muszą się liczyć z utrudnieniami.