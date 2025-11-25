Alert RCB dla mieszkańców. "Woda zdatna do spożycia tylko po przegotowaniu"

Gdynia Źródło: Google Earth

We wtorek Rządowe Centrum Bezpieczeństwa opublikowało alert, w którym poinformowało o tym, że w dzielnicach Chylonia, Cisowa i Pustki Cisowskie-Demptowo woda jest zdatna do spożycia tylko po przegotowaniu.

„UWAGA! Woda zdatna do spożycia tylko po przegotowaniu w Gdyni (dzielnice: Chylonia, Cisowa i Pustki Cisowskie-Demptowo). Śledź komunikaty PEWIK Gdynia.”



Alert RCB o tej treści został wysłany do odbiorców przebywających na terenie Gdyni (woj. pomorskie). pic.twitter.com/viqM6C7880 — Rządowe Centrum Bezpieczeństwa (@RCB_RP) November 25, 2025 Rozwiń

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Gdyni podał w poniedziałek w komunikacie, że w próbkach wody pobranych z punktów kontrolnych na sieci wodociągowej Gdyńskiego Systemu Zaopatrzenia w strefie obejmującej te dzielnice wykryto bakterie grupy coli. Jednocześnie w badaniach nie stwierdzono obecności bakterii chorobotwórczych, takich jak Escherichia coli czy enterokoki.

Woda nie nadaje się do bezpośredniego spożycia

Mimo to woda nie nadaje się do bezpośredniego spożycia, trzeba ją najpierw przegotować. Zalecenie obejmuje nie tylko wodę do picia, ale również tę używaną do przygotowywania posiłków, mycia owoców i warzyw spożywanych na surowo, mycia zębów i naczyń, a także podczas kąpieli noworodków oraz niemowląt.

Jak podał sanepid, wodę należy gotować przez co najmniej dwie minuty, a następnie bez gwałtownego schładzania pozostawić do ostudzenia.

Woda nieprzegotowana może służyć jedynie do celów sanitarnych i porządkowych, takich jak sprzątanie czy spłukiwanie toalety.

