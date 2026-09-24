Zrobiła klientowi zdjęcia podczas masażu. Potem go szantażowała
W poniedziałek do policjantów z jednego z gdańskich komisariatów zgłosił się mężczyzna, który przekazał, że jest szantażowany.
Jak wynikało z jego relacji, na początku miesiąca znalazł na jednym z lokalnych portali informacyjnych ofertę masażu zamieszczoną w rubryce "ogłoszenia towarzyskie".
Dwa dni później skorzystał z oferty 55-latki. Podczas spotkania zgodził się na zrobienie mu zdjęć. Po kilku dniach kobieta ponownie się z nim skontaktowała. Zażądała 5 tysięcy złotych, grożąc, że jeśli nie otrzyma pieniędzy, upubliczni w internecie zdjęcia mężczyzny wraz z jego danymi.
Funkcjonariusze przeprowadzili czynności operacyjne, dzięki którym ustalili dane kobiety oraz jej miejsce zamieszkania.
Jeszcze tego samego dnia, po godzinie 20, zatrzymali 55-letnią mieszkankę Gdańska. Kobieta została przewieziona do komisariatu, gdzie usłyszała zarzut usiłowania wymuszenia rozbójniczego mniejszej wagi. Grozi jej za to do pięciu lat pozbawienia wolności.
Policja apeluje o ostrożność
Jak przekazała mł. asp. Aleksandra Kluge, oficer prasowy Komendanta Miejskiego Policji w Gdańsku, policjanci apelują o ostrożność podczas korzystania z ofert usług zamieszczanych w internecie. Funkcjonariusze przypominają również, by w przypadku szantażu nie ulegać żądaniom i jak najszybciej zgłosić sprawę policji.