Trójmiasto Wspomniała o bombie, potem przepraszała, ale na pokład samolotu już nie weszła Rafał Molenda |

Pilot Dariusz Kulik: personel samolotu ocenia czy osoba wchodząca na pokład stanowi zagrożenie Źródło wideo: TVN24

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Podróż dla 61-latki zakończyła się jeszcze przed startem. Kobieta miała odlecieć 21 października z gdańskiego lotniska do Stavanger. Nie została jednak wpuszczona na pokład samolotu i dostała mandat. Podczas boardingu pasażerów wspomniała bowiem o bombie.

"Podczas interwencji funkcjonariuszy 61-latka tłumaczyła, że w emocjach powiedziała 'czy tu trzeba mieć bombę, aby czegokolwiek się dowiedzieć'. Wielokrotnie przepraszała za tę sytuację oraz wyraziła skruchę. Kapitan samolotu zdecydował o niewpuszczeniu jej na pokład, a mundurowi wystawili mandat" - przekazał w komunikacie Tadeusz Gruchalla-Wensierski z Morskiego Oddziału Straży Granicznej. "Prawie w każdym przypadku takich żartów los podróżnego jest przesądzony - samolotem nie odleci, a do domu powróci z mandatem (500 złotych), który będzie musiał zapłacić. Warto wiedzieć: na lotnisku nawet 'niewinny' żart o bombie uruchamia procedury bezpieczeństwa, traktowany jest jako zagrożenie" - dodał.

Dziesiątki interwencji i tysiące złotych mandatów

Była to 68. interwencja Straży Granicznej w tym roku na gdańskim lotnisku. Procedury bezpieczeństwa naruszyły w tym czasie 72 osoby. W 44 przypadkach chodziło o bezpieczeństwo na terenie portu lotniczego, a w 24 o bezpieczeństwo lotu. Funkcjonariusze wystawili w tym czasie 32 mandaty na łączną kwotę blisko 16 tysięcy złotych.