Trójmiasto Pobicie obywateli Ukrainy w Gdańsku. Policja szuka tych osób

Pobicie obywateli Ukrainy w Gdańsku. Policja szuka tych osób Źródło wideo: KMP w Gdańsku Źródło zdj. gł.: KMP w Gdańsku

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Do zdarzenia doszło w nocy z 13 czerwca. Jak informuje policja, najpierw na plaży przy ul. Zdrojowej w Gdańsku, a następnie na samej ul. Zdrojowej, wobec dwóch obywateli Ukrainy miała zostać użyta przemoc z powodu ich przynależności narodowej.

"W wyniku zdarzenia u poszkodowanych doszło do naruszenia czynności narządów ciała na czas nie dłuższy niż siedem dni" - przekazała policja.

Policja apeluje o pomoc

W toku prowadzonych czynności funkcjonariusze zabezpieczyli nagranie monitoringu, na którym zarejestrowano wizerunek kobiety oraz trzech mężczyzn mogących mieć związek z tym przestępstwem. Policja opublikowała ich zdjęcia i apeluje do osób, które rozpoznają widoczne na nich osoby lub mają informacje mogące pomóc w ustaleniu ich tożsamości albo miejsca pobytu, o kontakt.

Policja szuka tych osób Źródło zdjęcia: KMP w Gdańsku

Informacje można przekazywać do Komisariatu Policji VI w Gdańsku przy ul. Kasztanowej 6, telefonicznie pod numerem 47 741 17 22, mailowo na adres komendant.kp6@gd.policja.gov.pl lub w najbliższej jednostce Policji.

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