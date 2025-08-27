Para na dachu 10-piętrowego bloku

Do zdarzenia doszło w Gdańsku Źródło: Google Earth

Do zdarzenia doszło w niedzielę, 24 sierpnia, przy ulicy Amundsena w Gdańsku. Świadkowie zauważyli siedzącą na dachu parę w godzinach wieczornych. Informację razem ze zdjęciem otrzymała spółdzielnia mieszkaniowa "Morena".

"Dachy nie są przeznaczone do celów rekreacyjnych, spacerowych ani tym bardziej do spotkań towarzyskich. Wejście na dach grozi upadkiem z wysokości, skutkującym poważnym kalectwem lub śmiercią" - czytamy w opublikowanym w mediach społecznościowych poście.

Policja sprawdza, czy doszło do przestępstwa

Spółdzielnia przypomniała, że taki zachowanie "stanowi bezpośrednie zagrożenie dla życia i zdrowia nie tylko osoby wchodzącej, ale także innych osób (np. w przypadku zrzucenia jakiegoś przedmiotu)".

Włazy na dach są zamknięte na kłódkę.

"Włamanie się do stref technicznych budynku (klatki schodowe na ostatniej kondygnacji, włazy) jest naruszeniem porządku i podlega pod artykuły Kodeksu Wykroczeń lub Kodeksu Karnego" - podkreślono we wpisie.

Jak przekazali portalowi tvn24.pl przedstawiciele spółdzielni, sprawa została zgłoszona policji. Potwierdził nam to aspirant sztabowy Mariusz Chrzanowski z Komendy Miejskiej Policji w Gdańsku. Funkcjonariusze dostali zgłoszenie we wtorek, 26 sierpnia. Teraz ustalają, czy doszło do przestępstwa.

O sprawie pierwszy napisał portal trojmiasto.pl.

