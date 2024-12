Wydała 45 tysięcy złotych 76-latka, którym się opiekowała

Do zdarzenia doszło w Gdańsku. Policjanci z Oruni dostali zgłoszenie od 76-latka o nieautoryzowanych płatnościach jego kartą bankową w okresie od 11 lipca do 3 października. Pokrzywdzony wycenił straty na ponad 45 tysięcy złotych.

- Policjanci ustalili tożsamość podejrzewanej o to przestępstwo i we wtorek po południu, w jednym z mieszkań na Chełmie, zatrzymali do tej sprawy 50-letnią kobietę. Podczas przeszukania mieszkania gdańszczanki policjanci znaleźli i zabezpieczyli markową odzież oraz torebki, które podejrzana prawdopodobnie kupiła, wykorzystując kartę pokrzywdzonego - przekazała podinsp. Magdalena Ciska z Komendy Miejskiej Policji w Gdańsku.