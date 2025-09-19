Był poszukiwany od czterech lat. Siedział w aucie stojącym na parkingu

Był poszukiwany od czterech lat, policjanci zatrzymali obywatela trzech państw Źródło: KWP Gdańsk

Do zatrzymania doszło w czwartek w gdańskiej dzielnicy Chełm. Mężczyzna ukrywał się od 2021 roku.

- Był poszukiwany na podstawie pięciu listów gończych i zarządzeń sądu. 37-latek był ścigany m.in. za kierowanie pojazdem w stanie nietrzeźwości, łamanie zakazów sądowych, kradzieże z włamaniem oraz oszustwa - przekazała kom. Karina Kamińska, oficer prasowa Komendy Wojewódzkiej Policji w Gdańsku.

Do ostatniej chwili próbował oszukać policjantów

Policjanci wytypowali miejsce, w którym znaleźli poszukiwanego mężczyznę. Zaskoczyli 37-latka, gdy siedział w swoim aucie na jednym z parkingów.

- Podczas czynności mężczyzna próbował wprowadzić funkcjonariuszy w błąd, podając fałszywe dane i posługując się podrobionym dokumentem tożsamości. Policjanci nie dali się zwieść, jego prawdziwą tożsamość potwierdzili dzięki badaniom odcisków palców - dodała oficer prasowa.

Mężczyznę zatrzymali policjanci z Wydziału Poszukiwań i Identyfikacji Osób z Komendy Wojewódzkiej Policji w Gdańsku. Teraz odpowie on za popełnione przestępstwa.