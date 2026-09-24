Trójmiasto Dwie nastolatki potrącone na przejściu dla pieszych. Tuż obok komisariatu policji Oprac. Damian Nowicki |

Problemy z przestrzeganiem pierwszeństwa na pasach Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: Kontakt24 / Mariusz Jasłowski

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23 września koło godz. 17 ustecki policjant dyżurny odebrał zgłoszenie o potrąceniu dwóch nastolatek. Skierowani na miejsce funkcjonariusze ustalili, że kierowca mercedesa nie ustąpił pierwszeństwa na przejściu dla pieszych dwóm nastolatkom w wieku 13 i 16 lat.

Potrącenie nastolatek na przejściu dla pieszych, Ustka (Pomorskie) Źródło zdjęcia: Kontakt24 / Mariusz Jasłowski

- Policjanci zabezpieczali ślady oraz sporządzali stosowną dokumentację, w tym fotograficzną. Aktualnie trwają czynności zmierzające do ustalenia wszelkich okoliczności tego zdarzenia - przekazał mł. asp. Amadeusz Galus, oficer prasowy Komendanta Miejskiego Policji w Słupsku.

Piesze zostały przewiezione przez zespół Ratownictwa Medycznego do Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Słupsku. Badanie alkomatem wykazało, że 40-letni kierujący był trzeźwy. Za rażące naruszenie przepisów funkcjonariusze zatrzymali mężczyźnie prawo jazdy.