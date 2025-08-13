Tragedia na polu. Ojciec przejechał kombajnem syna

Do zdarzenia doszło w powiecie chojnickim Źródło: Google Maps

Do wypadku doszło we wtorek (12 sierpnia) po godzinie 20 w miejscowości Czyczkowy w powiecie chojnickim.

- Kierujący kombajnem nie zachował szczególnej ostrożności podczas wykonywania manewru cofania, w wyniku czego najechał na mężczyznę. Niestety jego życia nie udało się uratować - podała aspirant Aleksandra Drobińska z Komendy Powiatowej Policji w Chojnicach.

Policjanci pracowali na miejscu wypadku, zabezpieczali ślady i przesłuchiwali świadków.

Pod nadzorem prokuratora wyjaśniają dokładne okoliczności tej tragedii.