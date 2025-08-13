Tragedia na polu. Ojciec przejechał kombajnem syna

Do wypadku doszło we wtorek (12 sierpnia) po godzinie 20 w miejscowości Czyczkowy w powiecie chojnickim.
- Kierujący kombajnem nie zachował szczególnej ostrożności podczas wykonywania manewru cofania, w wyniku czego najechał na mężczyznę. Niestety jego życia nie udało się uratować - podała aspirant Aleksandra Drobińska z Komendy Powiatowej Policji w Chojnicach.
12.08.25-20:04 Czyczkowy - wypadek podczas prac polowyc Ofiara śmiertelna. Zastępy: #Komendant Powiatowy #JRGChojnice #OSPCzyczkowy #OSPBrusy #ZRM #PolicjaPosted by KP PSP w Chojnicach on Tuesday, August 12, 2025
Policjanci pracowali na miejscu wypadku, zabezpieczali ślady i przesłuchiwali świadków.
Pod nadzorem prokuratora wyjaśniają dokładne okoliczności tej tragedii.
Autorka/Autor: mm
Źródło: tvn24.pl
Źródło zdjęcia głównego: KP PSP w Chojnicach