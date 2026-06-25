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Trójmiasto

Pożar domu w Czarnej Wodzie. Nie żyje 7-letnia dziewczynka

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Pożar domu w Czarnej Wodzie. Nie żyje 7-letnia dziewczynka
Pożar domu w Czarnej Wodzie. Nie żyje 7-letnia dziewczynka
Źródło wideo: TVN24
Źródło zdj. gł.: KP PSP w Starogardzie Gdańskim
Tragiczny pożar wybuchł w czwartek w domu w Czarnej Wodzie w powiecie starogardzkim. W pogorzelisku strażacy odnaleźli ciało 7-letniego dziecka.

W czwartek, chwilę przed godziną 8, strażacy otrzymali zgłoszenie o pożarze domu w miejscowości Czarna Woda w powiecie starogardzkim. Z informacji przekazanych w zawiadomieniu wynikało, że w budynku może znajdować się dziecko.

Pożar domu w Czarnej Wodzie. Nie żyje 7-letnia dziewczynka
Pożar domu w Czarnej Wodzie. Nie żyje 7-letnia dziewczynka
Źródło zdjęcia: KP PSP w Starogardzie Gdańskim

Na miejsce skierowano 12 zastępów Państwowej i Ochotniczej Straży Pożarnej. Po przyjeździe na miejsce służby potwierdziły, że cały dom objęty jest ogniem. W środku panowało duże zadymienie. Strażacy natychmiast rozpoczęli działania gaśnicze oraz przeszukiwanie budynku.

Z płonącego domu przed przyjazdem służb ewakuowały się trzy osoby - matka oraz dwoje dzieci w wieku 7 i 9 lat.

Ratownicy prowadzili intensywne działania gaśnicze i przeszukiwali obiekt pod kątem ewentualnych osób poszkodowanych. Podczas przeszukania budynku strażacy odnaleźli zwęglone ciało 7-letniej dziewczynki. Pożar wybuchł gdy spała, więc nie zdążyła w porę opuścić obiektu. Jak w rozmowie na antenie TVN24 przekazał kpt. Michał Swobodziński, zastępy zakończyły już działania na miejscu. Dodał, że to była trudna akcja.

Na tę chwilę jest za wcześnie, by mówić o potencjalnych przyczynach zdarzenia. To pod nadzorem prokuratury zbada policja, która prowadzi obecnie działania dochodzeniowo-śledcze.

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Źródło: TVN24
Tagi:
PożaryStraż pożarnaPomorze
Natalia Grzybowska
Natalia Grzybowska
Dziennikarka tvn24.pl
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