Trójmiasto Nocna awantura i śmiertelny cios nożem

Do zdarzenia doszło w Bytowie Źródło zdj. gł.: Shutterstock

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W nocy z piątku na sobotę w jednym z mieszkań w Bytowie (woj. pomorskie) doszło do awantury, w trakcie której 42-letni mężczyzna został ugodzony nożem.

Na miejsce wezwano służby ratunkowe, które udzieliły poszkodowanemu pomocy, a następnie przetransportowały go do szpitala. Mimo wysiłków lekarzy życia 42-latka nie udało się uratować - mężczyzna zmarł w wyniku odniesionych obrażeń.

Policjanci zatrzymali 49-letniego mężczyznę podejrzewanego o udział w zdarzeniu. Jak przekazał Dawid Łaszcz z Komendy Powiatowej Policji w Bytowie, prowadzone są czynności procesowe pod nadzorem prokuratora.

Śledczy ustalają dokładne okoliczności oraz przebieg zdarzenia.

Źródło: Google Maps

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