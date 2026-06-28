Nocna awantura i śmiertelny cios nożem
W nocy z piątku na sobotę w jednym z mieszkań w Bytowie (woj. pomorskie) doszło do awantury, w trakcie której 42-letni mężczyzna został ugodzony nożem.
Na miejsce wezwano służby ratunkowe, które udzieliły poszkodowanemu pomocy, a następnie przetransportowały go do szpitala. Mimo wysiłków lekarzy życia 42-latka nie udało się uratować - mężczyzna zmarł w wyniku odniesionych obrażeń.
Policjanci zatrzymali 49-letniego mężczyznę podejrzewanego o udział w zdarzeniu. Jak przekazał Dawid Łaszcz z Komendy Powiatowej Policji w Bytowie, prowadzone są czynności procesowe pod nadzorem prokuratora.
Śledczy ustalają dokładne okoliczności oraz przebieg zdarzenia.
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Źródło: tvn24.pl