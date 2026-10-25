Trójmiasto Pożar objął poddasze restauracji w Bytowie Damian Nowicki |

Pożar restauracji w Bytowie Źródło wideo: Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Gdańsku Źródło zdj. gł.: Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Bytowie

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W niedzielę, 25 października, o godzinie 11.20 oficer dyżurny Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Bytowie otrzymał zgłoszenie, że przy ulicy Wolności płonie restauracja. Do akcji zadysponowano 10 zastępów, ale ogień był na tyle duży, że około godzinę później dojechało pięć kolejnych.

Płonie restauracja w Bytowie Źródło zdjęcia: Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Gdańsku

Pożar restauracji w Bytowie Źródło zdjęcia: Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Gdańsku

Jak podaje młodszy aspirant Dawid Westrych, rzecznik prasowy pomorskiego komendanta wojewódzkiego PSP w Gdańsku, akcja wciąż trwa. Pożar objął poddasze restauracji, w części nieużytkowej dla klientów.

- Został zlokalizowany około godziny 15.54, co oznacza, że nie ma zagrożenia rozprzestrzeniania się ognia dalej dalej. Obecnie trwa dogaszanie, na miejscu działa jeszcze 14 zastępów straży pożarnej - przekazuje.

- Dopiero kiedy zakończą się działania na miejscu, będziemy w stanie ustalić przyczyny oraz okoliczności zdarzenia. Na ten moment wiadomo, że nikt nie ucierpiał. Przed przybyciem strażaków dwie osoby same się ewakuowały z budynku. Zostały przebadane przez służby ratownicze, nie wymagały hospitalizacji - dodaje.