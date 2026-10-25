Pożar objął poddasze restauracji w Bytowie
W niedzielę, 25 października, o godzinie 11.20 oficer dyżurny Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Bytowie otrzymał zgłoszenie, że przy ulicy Wolności płonie restauracja. Do akcji zadysponowano 10 zastępów, ale ogień był na tyle duży, że około godzinę później dojechało pięć kolejnych.
Jak podaje młodszy aspirant Dawid Westrych, rzecznik prasowy pomorskiego komendanta wojewódzkiego PSP w Gdańsku, akcja wciąż trwa. Pożar objął poddasze restauracji, w części nieużytkowej dla klientów.
- Został zlokalizowany około godziny 15.54, co oznacza, że nie ma zagrożenia rozprzestrzeniania się ognia dalej dalej. Obecnie trwa dogaszanie, na miejscu działa jeszcze 14 zastępów straży pożarnej - przekazuje.
- Dopiero kiedy zakończą się działania na miejscu, będziemy w stanie ustalić przyczyny oraz okoliczności zdarzenia. Na ten moment wiadomo, że nikt nie ucierpiał. Przed przybyciem strażaków dwie osoby same się ewakuowały z budynku. Zostały przebadane przez służby ratownicze, nie wymagały hospitalizacji - dodaje.