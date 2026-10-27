Pijana wjechała samochodem do apteki. W środku byli ludzie
Do zdarzenia doszło we wtorek około godziny 17 przy ulicy Zamostnej w Bolszewie w powiecie wejherowskim (Pomorskie). Kierująca Porsche wjechała tam do czynnej apteki, w której - jak podaje wejherowska policja - za ladą znajdowała się pracownica, a na piętrze przebywała kolejna osoba. Nikt nie został ranny.
Ponad dwa promile
Wejherowska policja przekazała, że według wstępnych ustaleń kierująca samochodem "najpierw uderzyła w narożnik budynku marketu, a następnie jadąc dalej wjechała do wnętrza" apteki. Kobieta została przewieziona do szpitala na badania.
Badanie trzeźwości wykazało, że kierująca miała ponad dwa promile alkoholu w organizmie.
"Na miejscu nadal trwają czynności policjantów, którzy ustalają dokładne okoliczności zdarzenia i rozpytują świadków" - przekazała policja po godzinie 18.