Trójmiasto Pijana wjechała samochodem do apteki. W środku byli ludzie Oprac. Bartłomiej Plewnia |

Bolszewo. Wjechała samochodem do apteki. Była pijana Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: KPP w Wejherowie

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Do zdarzenia doszło we wtorek około godziny 17 przy ulicy Zamostnej w Bolszewie w powiecie wejherowskim (Pomorskie). Kierująca Porsche wjechała tam do czynnej apteki, w której - jak podaje wejherowska policja - za ladą znajdowała się pracownica, a na piętrze przebywała kolejna osoba. Nikt nie został ranny.

Do zdarzenia doszło w Bolszewie Źródło zdjęcia: KPP w Wejherowie

Ponad dwa promile

Wejherowska policja przekazała, że według wstępnych ustaleń kierująca samochodem "najpierw uderzyła w narożnik budynku marketu, a następnie jadąc dalej wjechała do wnętrza" apteki. Kobieta została przewieziona do szpitala na badania.

Badanie trzeźwości wykazało, że kierująca miała ponad dwa promile alkoholu w organizmie.

Do zdarzenia doszło w Bolszewie Źródło zdjęcia: KPP w Wejherowie

"Na miejscu nadal trwają czynności policjantów, którzy ustalają dokładne okoliczności zdarzenia i rozpytują świadków" - przekazała policja po godzinie 18.