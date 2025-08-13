Auto podczas jazdy stanęło w płomieniach

Artykuł zawiera materiały przesłane na KONTAKT24
Informację o wieczornym pożarze samochodu w okolicach Poddąbia otrzymaliśmy za pośrednictwem serwisu Kontakt24. W tej sprawie skontaktowaliśmy się ze słupską strażą pożarną, która potwierdziła zdarzenie.
Pożar auta na drodze w okolicach Poddąbia
- Zgłoszenie otrzymaliśmy o 21:31. Na miejscu były dwa zastępy straży pożarnej. Działania trwały ponad godzinę. Samochód spalił się całkowicie. Nie ma osób poszkodowanych - poinformował kpt. Kamil Padusiński z Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Słupsku.
Jak przekazał nam podkom. Jakub Bagiński, rzecznik Komendy Miejskiej Policji w Słuspku, podczas jazdy doszło do zwarcia elektrycznego. Nikt nie został poszkodowany.
