Auto podczas jazdy stanęło w płomieniach

Pożar auta na drodze w okolicach Poddąbia Źródło: Mariusz Jasłowski/Kontakt24

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link

Artykuł zawiera materiały przesłane na KONTAKT24

Informację o wieczornym pożarze samochodu w okolicach Poddąbia otrzymaliśmy za pośrednictwem serwisu Kontakt24. W tej sprawie skontaktowaliśmy się ze słupską strażą pożarną, która potwierdziła zdarzenie.

Pożar auta na drodze w okolicach Poddąbia Pożar auta na drodze w okolicach Poddąbia Źródło: Mariusz Jasłowski/Kontakt24 Pożar auta na drodze w okolicach Poddąbia Źródło: Mariusz Jasłowski/Kontakt24 Pożar auta na drodze w okolicach Poddąbia Źródło: Mariusz Jaslowski/Kontakt24 Pożar auta na drodze w okolicach Poddąbia Źródło: Mariusz Jasłowski/Kontakt24 Pożar auta na drodze w okolicach Poddąbia Źródło: Mariusz Jasłowski/Kontakt24 Pożar auta na drodze w okolicach Poddąbia Źródło: Mariusz Jasłowski/Kontakt24 Pożar auta na drodze w okolicach Poddąbia Źródło: Mariusz Jasłowski/Kontakt24

- Zgłoszenie otrzymaliśmy o 21:31. Na miejscu były dwa zastępy straży pożarnej. Działania trwały ponad godzinę. Samochód spalił się całkowicie. Nie ma osób poszkodowanych - poinformował kpt. Kamil Padusiński z Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Słupsku.

Jak przekazał nam podkom. Jakub Bagiński, rzecznik Komendy Miejskiej Policji w Słuspku, podczas jazdy doszło do zwarcia elektrycznego. Nikt nie został poszkodowany.

Źródło: Google Maps