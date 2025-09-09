Czy "szon patrol" to nowy "niebieski wieloryb" albo "czarna wołga"?

Czy "szon patrol" wyszedł z internetu na ulice?

Kluczowe fakty: "Szon patrol" to trend internetowy.

Wzmianki i artykuły na ten temat wygenerowały ogromne zainteresowanie - ponad 15 milionów zasięgu.

Piotr Stanisławski, popularyzator z kanału Crazy Nauka: - Nie jest tak, że problem został totalnie wymyślony, ale wiele wskazuje na to, że jeszcze przed 27 sierpnia był marginalny.

Prof. Magdalena Kamińska, kulturoznawczyni: - Często piszący o "patrolach", wbrew deklaracjom, nie tyle chronili potencjalne ofiary, ile współtworzyli sam fenomen.

Realnym problemem jest slutshaming, czyli nieproszone i często wulgarne komentarze na temat wyglądu i seksualności kobiet. By taki komentarz usłyszeć lub przeczytać, nie trzeba spotkać na swojej drodze żadnego "patrolu".

Michał R. Wiśniewski, pisarz i specjalista od kultury internetowej, zwraca uwagę, że powinniśmy zastanowić się, jak dziś używamy słowa "szon". - Nie jest cenzurowane, nie jest uznane za nieprzyzwoite, chociaż to ciężkie wyzwisko skierowane przeciw kobietom - wskazuje.

Czy słyszeliście o "szon patrolu"? Z dużym prawdopodobieństwem tak, ale najpewniej nie przed 27 sierpnia. Przed tą datą zarówno ten zwrot, jak i samo słowo "szon" były niemal niewyszukiwane w Google. Ludzie nie sprawdzali, co oznacza i nie było słowem powszechnie używanym.

Zainteresowanie hasłami "szon" i "szon patrol" w wyszukiwarce Google Źródło: Google Trends

Według Słownika Języka Polskiego "szon" to obraźliwie lub żartobliwie określenie rozpustnej kobiety. Słownik Miejskiego Slangu zauważa, że to część wulgarnego słowa na "k", którym określane bywają pracownice seksualne. Do głównego nurtu - jak opisuje z kolei znawca kultury internetowej i publicysta Michał Radomił Wiśniewski - słowo to trafiło dzięki filmowi Patryka Vegi z 2016 roku "Pitbull. Niebezpieczne kobiety".

Pod koniec sierpnia 2025 roku Polacy i Polki zaczęli je nagle wyszukiwać. A gdy już poznali jego znaczenie, odmieniać przez wszystkie przypadki.

Zainteresowanie było tak wielkie, że sprawę postanowił podsumować Instytut Monitorowania Mediów (IMM). I podliczył, że wpisy na ten temat wygenerowały 15 milionów zasięgu i 113 tysięcy interakcji internautów.

Co nas tak zainteresowało i rozgrzało?

"Szon patrole" to w największym uproszczeniu grupki chłopaków i młodych mężczyzn w kamizelkach odblaskowych, które mają zaczepiać i pouczać młode kobiety. A dokładniej te - ich zdaniem - niestosownie ubrane.