Atak na giganta. Czy rosyjskie trolle zamilkły?

12 października w mediach społecznościowych i portalach internetowych pojawiły się doniesienia o spadku aktywności rosyjskich botów. Powoływano się na dane amerykańskiej firmy Cloudflare.
Sieć obiegła grafika z wykresem pokazującym gwałtowny spadek ruchu spowodowany uszkodzeniami serwerów rosyjskiego giganta, firmy Yandex, po serii ataków ukraińskich dronów.
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Z tego artykułu dowiesz się:
Jakie były skutki ataków na centra danych Yandexu.
Jak działa i czym charakteryzuje się RusNet.
Czym różni się bot od trolla.
Jakie są główne strategie komunikacyjne prorosyjskich profili.
Jak eksperci oceniają realny wpływ ataków na Yandex na skalę dezinformacji w internecie.