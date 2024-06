Funkcjonariusze zabrali sześć tysięcy kart pacjentek. Ruch prokuratury

Mecenas Michał Olechnowicz, jeden z pełnomocników pacjentek, potwierdził, że śledztwo zostało wszczęte. - Prokuratura Krajowa wyznaczyła do sprawy Prokuraturę Okręgową w Zielonej Górze, a nie w Szczecinie, żeby nie było zależności - powiedział. - Jak widać uznano, że istnieje konieczność zweryfikowania działań funkcjonariuszy publicznych. Na pewno możemy powiedzieć, że postępowanie wyjaśniające dało podstawy do wszczęcia śledztwa - dodał.

Doktor Maria Kubisa powiedziała, że zarówno ona jak i jej pacjentki, które do niej przychodzą, przyjmują z zadowoleniem informację o tym śledztwie. - Lekarz bez pisemnej zgody pacjenta nie może udostępnić nikomu jego dokumentacji medycznej, a tutaj agenci weszli, zabrali wszystko, nie wiadomo, kto miał do tego dostęp - powiedziała. - Pacjentki cały czas pytają o tę sprawę, są oburzone. W dokumentacji były na przykład zdjęcia narządów intymnych po operacjach, dlatego cieszą się, że ktoś w końcu odpowiedział na ich skargi - dodała.

Zatrzymano sześć tysięcy kart z dokumentacją medyczną pacjentek

Na początku kwietnia 2024 roku do Prokuratury Krajowej trafiło zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa przez prokuratorów Prokuratury Regionalnej w Szczecinie oraz funkcjonariuszy Centralnego Biura Antykorupcyjnego. Miało to związek z zatrzymaniem sześciu tysięcy kart pacjentek z dokumentacją medyczną w ramach śledztwa dotyczącego szczecińskiej ginekolożki.

- To zawiadomienie ma na celu ustalenie, czy w toku postępowania karnego doszło do naruszenia prawa. Według nas tak. Miało to wpływ na naruszenie dóbr osobistych pacjentek. Prokuratura zdecydowała się na zatrzymanie sześciu tysięcy kart pacjentek doktor Kubisy z 27 lat pracy - powiedziała Agnieszka Stach, reprezentująca pacjentki doktor Marii Kubisy.

Małgorzata Zalewska, jedna z pacjentek doktor Kubisy, powiedziała, że naruszono jej prawo do tajemnicy medycznej. - To jest moje ciało. Jeżeli istnieje podstawa do zarekwirowania mojej dokumentacji, to powinien być to nakaz imienny. Nikogo nie interesuje, czy straciłam dostęp do historii swoich chorób. Ja się nie czuję bezpiecznie - dodała.