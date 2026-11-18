Przekroczył prędkość, podał fałszywe dane. W aucie wiózł niemowlę
Do zdarzenia doszło we wtorek 17 listopada w Szczecinie. Policjanci Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Miejskiej Policji zauważyli kierującego, który w trakcie jazdy przekroczył dozwoloną prędkość. Mimo włączenia sygnałów świetlnych i dźwiękowych, kierowca zignorował polecenia.
Gdy policjanci zatrzymali samochód do kontroli, okazało się, że kierujący posiada dwa obowiązujące zakazy prowadzenia pojazdów, a podczas czynności posługiwał się fałszywymi danymi osobowymi. Oprócz mężczyzny w pojeździe znajdowało się również czteromiesięczne dziecko.
Mężczyzna usłyszał zarzut między innymi nie stosowania się do zakazu prowadzenia pojazdów. W związku z kilkoma wykroczeniami zastosowano wobec niego policyjny dozór.
Źródło: tvn24.pl
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