Szczecin Przekroczył prędkość, podał fałszywe dane. W aucie wiózł niemowlę Damian Nowicki |

Fotoradary na polskich drogach Źródło wideo: TVN Turbo Źródło zdj. gł.: Policjanci Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Miejskiej Policji w Szczecinie

Posłuchaj artykułu Czyta lektor AI Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link Dodaj do preferowanych źródeł w Google Dodaj nas do listy preferowanych źródeł w Google, aby nasze materiały częściej pojawiały się w Twoich wynikach wyszukiwania.

Do zdarzenia doszło we wtorek 17 listopada w Szczecinie. Policjanci Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Miejskiej Policji zauważyli kierującego, który w trakcie jazdy przekroczył dozwoloną prędkość. Mimo włączenia sygnałów świetlnych i dźwiękowych, kierowca zignorował polecenia.

Gdy policjanci zatrzymali samochód do kontroli, okazało się, że kierujący posiada dwa obowiązujące zakazy prowadzenia pojazdów, a podczas czynności posługiwał się fałszywymi danymi osobowymi. Oprócz mężczyzny w pojeździe znajdowało się również czteromiesięczne dziecko.

Mężczyzna usłyszał zarzut między innymi nie stosowania się do zakazu prowadzenia pojazdów. W związku z kilkoma wykroczeniami zastosowano wobec niego policyjny dozór.