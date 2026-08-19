Szczecin Pomylił kierunki jazdy, pojechał pod prąd. Nagranie Michał Malinowski |

Niebezpieczne zachowanie kierowcy w Szczecinie Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: fb.com/Suszą!-Dyskusje

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Nagranie trafiło do mediów społecznościowych. Film pochodzi od jednego z kierowców, który był świadkiem tego zdarzenia i stał na światłach.

Na nagraniu widać kierującego, który skręcał w lewo. Mężczyzna nie wybrał jednak odpowiedniej nitki jezdni, tylko wjechał pod prąd w ulicę Rayskiego.

Policja będzie wyjaśniać okoliczności tego zdarzenia. Na razie są jednak problemy z namierzeniem sprawcy, ponieważ o całej sprawie funkcjonariusze dowiedzieli się z internetu, a nie poprzez bezpośrednie zgłoszenie, co znacznie ułatwiłoby im pracę.

Niebezpieczna sytuacja z udziałem kierowcy w Szczecinie Źródło zdjęcia: fb.com/Suszą!-Dyskusje

- Zachęcamy do tego, by korzystać z naszych narzędzi. Jednym z nich jest skrzynka mailowa "Stop agresji drogowej". Ważne, by przed wysłaniem umieścić film lub zdjęcie z danymi pojazdami, czasem oraz miejscem zdarzenia - powiedział aspirant Paweł Pankau z Komendy Miejskiej Policji w Szczecinie.