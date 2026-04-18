Policyjny pościg w centrum miasta. Kierowca uciekał z narkotykami
Poranna kontrola trzeźwości w Szczecinie przerodziła się w policyjny pościg. Kierujący samochodem nie zatrzymał się do kontroli, zignorował polecenia funkcjonariuszy i podjął próbę ucieczki.
Po krótkim pościgu uciekinier porzucił samochód i zaczął uciekać pieszo. Policjanci znaleźli porzucone auto, a w nim maczetę i kij bejsbolowy. Rozpoczęły się poszukiwania uciekiniera.
Wywęszył go policyjny pies tropiący, który doprowadził funkcjonariuszy do miejsca ukrycia zbiega. Policjanci zatrzymali mężczyznę. Znaleźli przy nim narkotyki. Badania wykazały, że mężczyzna był pod wpływem narkotyków.
Na wniosek Komendanta Komisariatu Policji Szczecin Pogodno, do którego przychylił się prokurator, sąd zdecydował o zastosowaniu wobec mężczyzny tymczasowego aresztowania na okres dwóch miesięcy.
Zatrzymany usłyszał zarzuty kierowania pojazdem w stanie nietrzeźwości, niezatrzymania się do kontroli drogowej, posiadania środków odurzających oraz narażenia pasażerów i innych uczestników ruchu na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia lub zdrowia.
Sprawa jest rozwojowa, a dalsze czynności prowadzone są pod nadzorem prokuratury. O dalszym losie zatrzymanego zadecyduje sąd.
Źródło: tvn24.pl
Źródło zdjęcia głównego: KMP w Szczecinie