Szczecin Policyjny pościg w centrum miasta. Kierowca uciekał z narkotykami Oprac. Rafał Molenda

Nie zatrzymał się do kontroli i próbował uciec

Poranna kontrola trzeźwości w Szczecinie przerodziła się w policyjny pościg. Kierujący samochodem nie zatrzymał się do kontroli, zignorował polecenia funkcjonariuszy i podjął próbę ucieczki.

Kadr z pościgu

Po krótkim pościgu uciekinier porzucił samochód i zaczął uciekać pieszo. Policjanci znaleźli porzucone auto, a w nim maczetę i kij bejsbolowy. Rozpoczęły się poszukiwania uciekiniera.

W aucie leżały maczeta i kij bejsbolowy

Wywęszył go policyjny pies tropiący, który doprowadził funkcjonariuszy do miejsca ukrycia zbiega. Policjanci zatrzymali mężczyznę. Znaleźli przy nim narkotyki. Badania wykazały, że mężczyzna był pod wpływem narkotyków.

Zatrzymany był pod wpływem narkotyków

Na wniosek Komendanta Komisariatu Policji Szczecin Pogodno, do którego przychylił się prokurator, sąd zdecydował o zastosowaniu wobec mężczyzny tymczasowego aresztowania na okres dwóch miesięcy.

Zatrzymany usłyszał zarzuty kierowania pojazdem w stanie nietrzeźwości, niezatrzymania się do kontroli drogowej, posiadania środków odurzających oraz narażenia pasażerów i innych uczestników ruchu na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia lub zdrowia.

Sprawa jest rozwojowa, a dalsze czynności prowadzone są pod nadzorem prokuratury. O dalszym losie zatrzymanego zadecyduje sąd.