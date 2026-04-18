Szczecin

Policyjny pościg w centrum miasta. Kierowca uciekał z narkotykami

Policjanci w trakcie pościgu
Nie zatrzymał się do kontroli i próbował uciec
Źródło: KMP w Szczecinie
Nie zatrzymał się do kontroli trzeźwości, uciekał samochodem i pieszo. Poranna akcja policji zakończyła się zatrzymaniem mężczyzny. Miał przy sobie narkotyki, a w aucie maczetę i kij bejsbolowy.

Poranna kontrola trzeźwości w Szczecinie przerodziła się w policyjny pościg. Kierujący samochodem nie zatrzymał się do kontroli, zignorował polecenia funkcjonariuszy i podjął próbę ucieczki.

Kadr z pościgu
Źródło: KMP w Szczecinie

Po krótkim pościgu uciekinier porzucił samochód i zaczął uciekać pieszo. Policjanci znaleźli porzucone auto, a w nim maczetę i kij bejsbolowy. Rozpoczęły się poszukiwania uciekiniera.

W aucie leżały maczeta i kij bejsbolowy
Źródło: KMP w Szczecinie

Wywęszył go policyjny pies tropiący, który doprowadził funkcjonariuszy do miejsca ukrycia zbiega. Policjanci zatrzymali mężczyznę. Znaleźli przy nim narkotyki. Badania wykazały, że mężczyzna był pod wpływem narkotyków.

Zatrzymany był pod wpływem narkotyków
Źródło: KMP w Szczecinie

Na wniosek Komendanta Komisariatu Policji Szczecin Pogodno, do którego przychylił się prokurator, sąd zdecydował o zastosowaniu wobec mężczyzny tymczasowego aresztowania na okres dwóch miesięcy.

Zatrzymany usłyszał zarzuty kierowania pojazdem w stanie nietrzeźwości, niezatrzymania się do kontroli drogowej, posiadania środków odurzających oraz narażenia pasażerów i innych uczestników ruchu na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia lub zdrowia.

Pościg za złodziejami samochodu. Potrącony policjant
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

Pościg za złodziejami samochodu. Potrącony policjant

Sprawa jest rozwojowa, a dalsze czynności prowadzone są pod nadzorem prokuratury. O dalszym losie zatrzymanego zadecyduje sąd.

Źródło: tvn24.pl

Źródło zdjęcia głównego: KMP w Szczecinie

Rafał Molenda
Czytaj także:
Syreny alarmowe Warszawa
Rocznica wybuchu powstania w getcie warszawskim. Zawyją syreny
WARSZAWA
Prezydent Karol Nawrocki
"Prezydent doskonale wie". Rzecznik rządu uderza
BIZNES
Cate Blanchett zagra Marthę Stewart
Wielka dama kina zagra Marthę Stewart
Kultura i styl
Dziki pojawiły się na kampusie AWF
Dziki opuściły kampus AWF. Uczelnia chce odnowić ogrodzenie, jest petycja
WARSZAWA
Spadnie ulewny deszcz
Ulewny deszcz. Kto powinien się przygotować
METEO
imageTitle
Pech Jana Błachowicza. "Za tydzień miałem być już w USA"
EUROSPORT
1 godz 9 min
pc
Pacjentka leczyła raka ziołami. "Jeszcze chwila i byłyby przerzuty"
Wywiad medyczny
shutterstock_2396796981
Stek tylko z krowy. Unia stawia granice na talerzu
BIZNES
Pożar restauracji w Dębicy
Pożar w restauracji. "Sprawdzamy skalę strat"
Rzeszów
imageTitle
Gol sezonu na zapleczu Ekstraklasy? Kosmiczna przewrotka Jacha
EUROSPORT
Obszar geotermalny w Toskanii
Ogromy zbiornik magmy leży pod Toskanią
METEO
Paweł Pokorski, Robert Gontarz, Mateusz Morawiecki, Marcin Horała i Piotr Mueller w Toruniu
Morawiecki "niczego się nie boi". Spotkanie w Toruniu, na liście członkowie stowarzyszenia
Polska
imageTitle
Kibice wybierający się na mundial będą musieli głęboko sięgnąć do kieszeni
EUROSPORT
shutterstock_2491807625_1
Blady strach padł na banki. Oto powód
Łukasz Figielski
Jeden z zatrzymanych mężczyzn
Fałszywi policjanci napadli 67-latka. Łupem padło ćwierć miliona złotych
Lublin
Seryjny podpalacz zatrzymany przez policję
67-latek podpalał kontenery. Został nagrany przez monitoring
Białystok
W sprawie czynności prowadzi policja i prokuratura (zdjęcie ilustracyjne)
Miał zostać pobity i przetrzymywany. Pięciu zatrzymanych
WARSZAWA
Akcja służb w Wólce Kosowskiej
Akcja służb w centrum handlowym. Skontrolowano 630 osób
WARSZAWA
Statki przy Cieśninie Ormuz (24.06.2025 r.)
Ataki na statki w cieśninie Ormuz
BIZNES
imageTitle
Apoloniusz Tajner znów chce być prezesem PZN. Nasze ustalenia
EUROSPORT
imageTitle
Przez sezon na jednej nodze. Narciarka ujawnia szokującą prawdę po operacji
EUROSPORT
Sw@da
Sw@da o "Podlasie bounce": to połączenie bardzo wielu tradycji
25 lat TVN24
imageTitle
Pechowy zakręt. Marczyk wpadł w poślizg
EUROSPORT
Peter Magyar
Wznowienie Przyjaźni. Magyar zapowiada rozmowy w Moskwie
BIZNES
Nathalie Baye
Nie żyje Nathalie Baye
Kultura i styl
Sprzedaż alkoholu (zdjęcie ilustracyjne)
Nastolatek nie chciał kupić im alkoholu. Został pobity
WARSZAWA
Kolorek o urokach gwary podlaskiej
"Dla mnie się tak marzy, żeby wyprowadzić się do Krynek"
25 lat TVN24
Jedna osoba zginęła w zderzeniu samochodu z motocyklem na drodze krajowej nr 46
Tragiczny wypadek na prostej drodze. Nie żyje motocyklista
Opole
imageTitle
Gdzie oglądać debiut Antoniego Kowalskiego w mistrzostwach świata?
EUROSPORT
Powódź w Stokes Valley w Nowej Zelandii
"Najmocniejszy deszcz, jaki kiedykolwiek widziałem"
METEO
