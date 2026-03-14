Marynarz ciężko poparzony. Lądował śmigłowiec LPR

Do zdarzenia doszło w Szczecinie

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link

Jak informuje Radio Szczecin, do poparzenia doszło na jednym z kontenerowców cumujących w szczecińskim porcie.

Rzeczniczka Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Szczecinie Natalia Dorochowicz przekazała TVN24, że zespół ratownictwa medycznego został zadysponowany do 29-letniego mężczyzny. Jak poinformowała, mężczyzna był w stanie ciężkim - miał oparzenia ciała drugiego i trzeciego stopnia.

Marynarz został przetransportowany śmigłowcem LPR do szpitala w Gryficach. Wyjaśniane są okoliczności zdarzenia.

OGLĄDAJ: TVN24 HD

Opracował Kuba Koprzywa