Położył się na tarasie i liczył, że zostanie niezauważony. Był poszukiwany od sześciu lat

Szczecin (woj. zachodniopomorskie) Źródło: Google Earth

Policjanci zatrzymali poszukiwanego od sześciu lat 41-latka, który ukrywał się na terenie ogródków działkowych w Szczecinie. Mężczyzna próbował ukryć się przed mundurowymi, kładąc się płasko na tarasie.

41-letni mieszkaniec Wolsztyna był ścigany listem gończym przez Sąd Rejonowy w Gnieździe za popełnione w 2018 roku przestępstwo. Mężczyzna został skazany na więzienie, ale od tego czasu udawało mu się ukrywać przed organami ścigania w kraju i za granicą.

Policjanci z Wolsztyna ustalili, że niedawno poszukiwany wrócił do Polski i może przebywać w okolicach Szczecina. Miało mieć to związek z poznaną przez internet kobietą.

"Policjanci, weryfikując zgromadzone informacje trafili na teren ogrodów działkowych. Tam zapukali do drzwi jednego z domków. Z okna na piętrze budynku wychyliła się młoda kobieta, twierdząc, że nie może otworzyć, ponieważ została zamknięta przez swojego partnera, który wyszedł do pracy" - czytamy w komunikacie.

41-latek próbował niepostrzeżenie schować się przed funkcjonariuszami na tarasie. Mężczyzna położył się na podłodze i liczył, że pozostanie niezauważony.

Mundurowi doprowadzili go do aresztu śledczego, skąd trafił do zakładu karnego.

Poszukiwany 41-latek został zatrzymany na terenie ogródków działkowych Źródło: Policja Wielkopolska