Szczecin Pożar w fabryce peletu Rafał Molenda |

Pożar w fabryce peletu. 11 zastępów straży pożarnej w akcji Źródło wideo: OSP Złocieniec, Adrian Rozpłoch Źródło zdj. gł.: OSP Złocieniec, Adrian Rozpłoch

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Do pożaru doszło w poniedziałek, wieczorem w fabryce peletu w Suliszewie. Pierwsi strażacy zostali dojechali na miejsce około godziny 21.

Pożar w fabryce peletu. Kilkanaście zastępów straży pożarnej w akcji Źródło zdjęcia: OSP Złocieniec, Adrian Rozpłoch

"Po dojeździe okazało się, że pożar szybko rozwija się w zbiornikach magazynowych. Szybko się okazało, że konieczne było skierowanie dodatkowych sił" - poinformowali strażacy z Ochotniczej Straży Pożarnej w Złocieńcu.

Pożar w fabryce peletu Źródło zdjęcia: OSP Złocieniec, Adrian Rozpłoch

Kilkanaście zastępów strażaków w akcji

W działaniach uczestniczyło łącznie 11 zastępów straży pożarnej.

Na miejscu pracowali strażacy z OSP Złocieniec, OSP Rydzewo, OSP Zagozd, dwóch zastępów OSP Wierzchowo, Wojskowej Straży Pożarnej z Budowa i Oleszna oraz czterech zastępów Państwowej Straży Pożarnej z Drawska Pomorskiego.

- Akcja gaśnicza trwała około czterech godzin. Prawdopodobną przyczyną pożaru był zapłon trocin podczas procesu suszenia na linii produkcyjnej peletu - poinformował Mateusz Waszczyk z Państwowej Straży Pożarnej w Drawsku Pomorskim.

Strażacy ugasili pożar w fabryce peletu Źródło zdjęcia: OSP Złocieniec, Adrian Rozpłoch

W pożarze nikt nie ucierpiał.