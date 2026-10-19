Szczecin 194 km/h na drodze ekspresowej. Kierowca BMW stracił prawo jazdy Rafał Molenda |

194 km/h na drodze ekspresowej. Kierowca stracił prawo jazdy Źródło wideo: KPP w Stargardzie Źródło zdj. gł.: KPP w Stargardzie

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Do zdarzenia doszło w sobotę po godzinie 10 na drodze ekspresowej S10. Patrol stargardzkiej drogówki zwrócił uwagę na kierowcę BMW X3, który poruszał się z bardzo dużą prędkością.

- Pomiar wideorejestratorem dał wynik 194 km/h. To znaczy, że kierowca przekroczył dozwoloną prędkość poza miastem o ponad 50 km/h - wyjaśnia Wojciech Jędrych, oficer prasowy Komendy Powiatowej Policji w Stargardzie.

Kierowca stracił prawo jazdy. Policjanci nałożyli na niego także mandat w wysokości 2,5 tysiąca złotych oraz 15 punktów karnych.

Więcej kontroli prędkości na trasie

Funkcjonariusze zapowiadają kolejne kontrole prędkości na S10.

- W reakcji na coraz częściej pojawiające się wykroczenia tego typu na trasie, będziemy częściej kontrolować prędkość w nieoznakowanych pojazdach - zapowiedział Wojciech Jędrych.

Policjanci przypominają, że na tym samym odcinku drogi ekspresowej w okolicy Kobylanki doszło kilka dni wcześniej do tragicznego wypadku. Kierowca rozpędzonego BMW stracił panowanie nad autem i uderzył w jadącą przed nim Toyotę. Jej 70-letni kierowca zginął na miejscu. Kierowca BMW jechał z prędkością przekraczającą 270 kilometrów na godzinę.