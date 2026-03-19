- Do śmiertelnego wypadku doszło około godziny 5.20 w czwartek (19 marca). Na odcinku drogi krajowej nr 26 pomiędzy Chojną a Krajnikiem Dolnym - poinformował Jakub Kuźmowicz z Komendy Powiatowej Policji w Gryfinie.
Z nieznanych przyczyn 25-letni kierowca Audi najechał na kierującego motorowerem. Na miejsce wypadku przyjechali ratownicy medyczni i policjanci.
- 60-letni kierowca jednośladu odniósł liczne obrażenia. Zmarł w karetce podczas transportu do szpitala - dodaje Kuźmowicz.
Wiadomo, że kierowca Audi był trzeźwy. Na miejscu wypadku pracują policjanci. Okoliczności wypadku wyjaśnia prokurator. Droga krajowa nr 26 pomiędzy Chojną a Krajnikiem Dolnym jest zablokowana.
Opracował Rafał Molenda
