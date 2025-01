Śmierć trzymiesięcznej Jagody. Rodzice usłyszeli wyrok

Sąd uznał oboje rodziców za winnych popełnienia czynu z art. 160 par.2 kk w związku z art. 160 par. 1 kk, to jest narażenia córki na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia. Adam K. ma spędzić dwa lata w więzieniu. Darię B. skazał na rok pozbawienia wolności w zawieszeniu na trzy lata. Oskarżona w tym czasie będzie pod dozorem kuratora sądowego, którego co pół roku na piśmie ma informować o przebiegu próby.

Sąd umorzył także postępowanie w sprawie kradzieży kamer z monitoringu wspólnoty mieszkaniowej w Darłowie, której Adam K. miał się dopuścić we wrześniu 2014 r. Biorąc pod uwagę wartość szkody, uznał czyn za wykroczenie, którego karalność się przedawniła.

Śmierć malutkiej Jagody

Daria B. 18 czerwca 2019 r. wyszła z domu ze starszą córką i zostawiła dwumiesięczną wówczas Jagodę pod opieką ojca Adama K., wiedząc, że jest on z kolegą i obaj spożywają alkohol. Mężczyzna był także pod wpływem amfetaminy. Niemowlę od rana wykazywało niepokojące objawy zdrowotne. Gdy Jagoda przestała oddychać, ojciec, który był poszukiwany listem gończym do odbycia kary za wcześniej popełnione przestępstwa, nie zadzwonił na pogotowie. Podjął samodzielnie czynności ratunkowe. Karetka przyjechała dopiero po powrocie do domu Darii B.