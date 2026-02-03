Logo strona główna
Szczecin

Rzadkie spotkanie z rysiami w zachodniopomorskim lesie

Źródło: Piotr Nowak / Nadleśnictwo Dobrzany
W zachodniopomorskim lesie doszło do rzadkiego spotkania z rysiami euroazjatyckimi, które zostały zarejestrowane przez podleśniczego podczas pracy w terenie.

Do rzadkiego spotkania doszło w Leśnictwie Kania, na terenie Nadleśnictwa Dobrzany w województwie zachodniopomorskim. Podleśniczy podczas pracy w lesie napotkał dwa młode, około roczne rysie euroazjatyckie, które nie bały się jego obecności i – jak widać na nagraniu – były wyraźnie nim zaciekawione.

– Kiedy zauważyłem z daleka, zwierzęta wygrzewały się na słońcu. Gdy nadjechałem bliżej, jeden z osobników zaczął nawoływać, prawdopodobnie swoją matkę, której w tym czasie z nimi nie było – opowiedział w rozmowie z TVN24 podleśniczy Piotr Kania. Zapewnił jednak, że nawet gdyby się pojawiła, nie stanowiłaby zagrożenia dla człowieka.

W pewnym momencie młode podeszły bardzo blisko, by obwąchiwać leśnika. – Zorientowały się, że nie stanowię zagrożenia, więc przyszły mnie zbadać. Zachowywałem się cicho, dlatego nie uciekały – wyjaśnił podleśniczy.

Niecodzienne spotkanie z rysiami w Nadleśnictwie Dobrzany
Źródło: Piotr Nowak / Nadleśnictwo Dobrzany
Imponujące, ale niegroźne drapieżniki

Ryś euroazjatycki to największy dziki kot występujący w Polsce i jeden z najbardziej skrytych drapieżników. Zwierzęta prowadzą samotniczy, terytorialny tryb życia i polują głównie nocą. Mimo imponujących rozmiarów rysie nie stanowią zagrożenia dla człowieka. W przypadku niespodziewanego kontaktu niemal zawsze wybierają wycofanie się w głąb lasu.

Rysie są gatunkiem chronionym
Źródło: Piotr Nowak / Nadleśnictwo Dobrzany

Gatunek objęty jest w Polsce ochroną od 1995 roku. Najliczniejsze populacje rysi żyją w Karpatach oraz w północno-wschodniej części kraju. Dzięki programom ochronnym i reintrodukcji pojedyncze osobniki pojawiają się także w innych regionach, w tym na Pomorzu Zachodnim. Szacuje się, że w Polsce żyje obecnie około 200–300 rysi.

Autorka/Autor: ng/PKoz

Źródło: TVN24

Źródło zdjęcia głównego: Piotr Nowak / Nadleśnictwo Dobrzany

zwierzętaOchrona zwierząt
