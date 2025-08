Atak przed sklepem monopolowym. Mężczyzna dźgnięty nożem nie żyje

Zabójstwo przed sklepem monopolowym w Policach Źródło: TVN24

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link

Do zdarzenia doszło około 5 rano w niedzielę przed jednym ze sklepów monopolowych w Policach. Młody mężczyzna został dźgnięty nożem w szyję. W ciężkim stanie trafił do szpitala. Julia Szozda z Prokuratury Okręgowej w Szczecinie potwierdziła w rozmowie z TVN24, że w Policach "doszło do zdarzenia z użyciem noża". Ranny mężczyzna zmarł w szpitalu.

Z nieoficjalnych informacji TVN24 wynika, że napastnik nie został zatrzymany i jest poszukiwany. Szozda pytana o to, czy sprawca został zatrzymany odpowiedziała, że nie ma takiej wiedzy.

Okoliczności tego, co stało się przed sklepem, są teraz wyjaśniane przez policję i prokuraturę. Więcej informacji śledczy mają przekazać w poniedziałek.

Sklep pod lupą radnego

Lokalne media podają, że całodobowy sklep przy ulicy Wyszyńskiego w Policach jest miejscem częstych interwencji policji, dochodzi tam do awantur, a okoliczni mieszkańcy skarżą się na zakłócanie ciszy nocnej i przypadki dewastacji. Jak ustaliła PAP, miejski radny Waldemar Bubiłek 23 czerwca 2025 roku skierował w tej sprawie interpelację do burmistrza Polic Krystiana Kowalewskiego. Powołując się na rozmowy z mieszkańcami, ale też z dzielnicowym napisał, że w okolicy sklepu "regularnie dochodzi do zakłócania porządku publicznego". Podkreślił, że najgorzej jest w weekendy i podczas imprez masowych odbywających się w Policach. "Co szczególnie niepokojące, policja posiada udokumentowane przypadki sprzedaży alkoholu osobom nietrzeźwym" - zaznaczył Bubiłek. Zaapelował do burmistrza o wszczęcie procedury "zmierzającej do cofnięcia zezwolenia na sprzedaż wyrobów alkoholowych temu podmiotowi". W odpowiedzi na interpelację 4 lipca przewodniczący RM w Policach Artur Echaust poinformował, że toczy się już postępowanie administracyjne o cofnięcie z urzędu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w tym sklepie.

OGLĄDAJ: TVN24 HD