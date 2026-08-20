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Międzyzdroje

Ciało mężczyzny przy promenadzie w Międzyzdrojach

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Zagadkowa śmierć czterech osób pod Ostrołęką (zdjęcie ilustracyjne)
Międzyzdroje (woj. zachodniopomorskie)
Źródło wideo: Google Earth
Źródło zdj. gł.: TVN24
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Ciało mężczyzny znaleziono w czwartek w Międzyzdrojach w pobliżu promenady. Przyczyny jego śmierci nie są znane, sprawę bada policja.

Ciało zostało znalezione w czwartek w pobliżu jednego z bloków przy promenadzie w Międzyzdrojach. Starszy aspirant Izabela Kik z Komendy Powiatowej Policji w Kamieniu Pomorskim poinformowała, że funkcjonariusze zabezpieczyli w tej sprawie materiał dowodowy.

Pytana o szczegóły sprawy odesłała, do prokuratury w Świnoujściu.

Jak dotąd nie udało nam się uzyskać bardziej szczegółowych informacji. Policja nie informuje o tożsamości mężczyzny i przyczynie jego śmierci.

Źródło: TVN24
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Tagi:
ZachodniopomorskieMiędzyzdrojePolicjaPrądPorażenie prądem
Bartłomiej Plewnia
Bartłomiej Plewnia
Dziennikarz tvn24.pl
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