Międzyzdroje Ciało mężczyzny przy promenadzie w Międzyzdrojach Oprac. Bartłomiej Plewnia |

Międzyzdroje (woj. zachodniopomorskie) Źródło wideo: Google Earth Źródło zdj. gł.: TVN24

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Ciało zostało znalezione w czwartek w pobliżu jednego z bloków przy promenadzie w Międzyzdrojach. Starszy aspirant Izabela Kik z Komendy Powiatowej Policji w Kamieniu Pomorskim poinformowała, że funkcjonariusze zabezpieczyli w tej sprawie materiał dowodowy.

Pytana o szczegóły sprawy odesłała, do prokuratury w Świnoujściu.

Jak dotąd nie udało nam się uzyskać bardziej szczegółowych informacji. Policja nie informuje o tożsamości mężczyzny i przyczynie jego śmierci.