Międzyzdroje
Ciało mężczyzny przy promenadzie w Międzyzdrojach
Ciało zostało znalezione w czwartek w pobliżu jednego z bloków przy promenadzie w Międzyzdrojach. Starszy aspirant Izabela Kik z Komendy Powiatowej Policji w Kamieniu Pomorskim poinformowała, że funkcjonariusze zabezpieczyli w tej sprawie materiał dowodowy.
Pytana o szczegóły sprawy odesłała, do prokuratury w Świnoujściu.
Jak dotąd nie udało nam się uzyskać bardziej szczegółowych informacji. Policja nie informuje o tożsamości mężczyzny i przyczynie jego śmierci.
Źródło: TVN24