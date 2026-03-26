Sędzia: To były sekundy. Jednogłośnie podjęliśmy decyzję, że oskarżony działał w warunkach obrony koniecznej

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link

Sąd Apelacyjny w Szczecinie rozpoznał apelację w sprawie śmierci mężczyzny na plaży w Marianowie (woj. zachodniopomorskie) pod koniec czerwca 2022 roku. O zabójstwo oskarżony był Dariusz S. W pierwszej instancji został uniewinniony.

Sędzia Dariusz Ścisłowski z Sądu Okręgowego w Szczecinie, uzasadniając tamten wyrok, mówił, że moralną odpowiedzialność za zdarzenie ponosi poszkodowany, który sprowokował całą sytuację.

- Oskarżony wysiadł z auta i został otoczony, był szarpany, nie wyjął noża w pierwszym momencie, podjął próbę ucieczki. Był goniony i przewracany, znów podjął próbę ucieczki, dogoniony i otoczony przez grupę mężczyzn. Oskarżony miał prawo odpierać ten zamach, działał w warunkach obrony koniecznej - wyjaśniał w maju ubiegłego roku.

Prokuratura odwołała się od tego wyroku.

Jak poinformował w czwartek rzecznik Sądu Apelacyjnego w Szczecinie, sędzia Robert Bury, sąd drugiej instancji utrzymał w mocy wyrok sądu pierwszej instancji.

Przypomnijmy, do zdarzenia doszło 26 czerwca 2022 roku nad jeziorem w Marianowie. Ciało mężczyzny zostało znalezione na plaży nad ranem.