Nie żyje kobieta. "To zabójstwo"

Aspirant Wojciech Jędrych z Komendy Powiatowej Policji w Stargardzie przekazał tylko, że doszło do zdarzenia na tle kryminalnym. Dodał, że na miejscu pracują policjanci oraz prokurator.
Rzeczniczka prasowa Prokuratury Okręgowej w Szczecinie prokurator Julia Szozda potwierdziła, że doszło do zabójstwa kobiety. - Trwają oględziny - podkreśliła.
Kobieta miała 36 lat.
Śledczy nie udzielają na razie więcej informacji, w tym także o sprawcy zbrodni.
Opracował Michał Malinowski
Źródło: tvn24.pl
Źródło zdjęcia głównego: Stoją Stargard