Logo strona główna
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Quizy
Zimowe IO 2026
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Szczecin

Nie żyje kobieta. "To zabójstwo"

Do tragedii doszło w miejscowości Krąpiel
Stargard (woj. zachodniopomorskie)
Źródło: Google Earth
Do zbrodni doszło w miejscowości Krąpiel (Zachodniopomorskie). W sobotę zginęła kobieta, na miejscu wciąż pracują policjanci i prokurator.

Aspirant Wojciech Jędrych z Komendy Powiatowej Policji w Stargardzie przekazał tylko, że doszło do zdarzenia na tle kryminalnym. Dodał, że na miejscu pracują policjanci oraz prokurator.

Rzeczniczka prasowa Prokuratury Okręgowej w Szczecinie prokurator Julia Szozda potwierdziła, że doszło do zabójstwa kobiety. - Trwają oględziny - podkreśliła.

Kobieta miała 36 lat.

Śledczy nie udzielają na razie więcej informacji, w tym także o sprawcy zbrodni.

Do tragedii doszło w miejscowości Krąpiel
Do tragedii doszło w miejscowości Krąpiel
Źródło: Stoją Stargard

Opracował Michał Malinowski

OGLĄDAJ: TVN24 HD
pc

TVN24 HD
NA ŻYWO

pc
Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji

Źródło: tvn24.pl

Źródło zdjęcia głównego: Stoją Stargard

Udostępnij:
Tagi:
PolicjaZachodniopomorskie
Czytaj także:
Lamine Yamal show w meczu Barcelona - Villarreal
Barcelona na prowadzeniu. Zjawiskowy gol Yamala
RELACJA
imageTitle
"Robiłem zdjęcia z kibicami i nagle spiker wezwał mnie na górę"
EUROSPORT
Po utracie jaj samica bielika amerykańskiego złożyła kolejne
Para bielików straciła jaja przez kruki. Miesiąc później nadeszła radosna nowina
METEO
W 2025 roku usunięto 1723 wraki
Blisko 17 tysięcy odholowanych pojazdów
WARSZAWA
imageTitle
Triumfalny debiut van der Poela w belgijskim klasyku
EUROSPORT
Pożar w jednej z firm w Wągrowcu
Kłęby czarnego dymu nad miastem
Poznań
Minister spraw zagranicznych Iranu Abbas Aragczi w Stambule
"Z tego, co wiem, najwyższy przywódca Iranu żyje"
RELACJA
Donald Trump
"Jedyne, czego chcę". Trump przemówił po ataku na Iran
Świat
imageTitle
Finalista nie wyszedł na kort w Dubaju. Tytuł dla Rosjanina
EUROSPORT
Protest przeciw USA i Izraelowi w Teheranie
"Reżimów nie zmienia się nalotami"
Świat
Analiza ataku Izraela i USA na Iran
Tak wyglądały atak na Iran i odpowiedź reżimu [MAPY]
Świat
Strażacy ratują turystów, którzy utknęli na niszczycielu z II wojny światowej
Utknęli na niszczycielu, bo wiatr zwiał trap
METEO
Dym w okolicy lotniska w Erbilu w Iranie
"Wysokie ryzyko". Unijna agencja ostrzega
BIZNES
Tokio, tajemnicze czarne płytki i prąd "dzięki ludzkim krokom"
Tokio "zamienia każdy krok w prąd"? Tajemnicze "czarne płytki" intrygują
Jakub Zulczyk
lotnisko dubai terminal shutterstock_2493451189
Kolejne kraje zamykają przestrzenie powietrzne. Polscy turyści utknęli
BIZNES
Policja zabezpieczyła balony (zdjęcie ilustracyjne)
Dwaj mężczyźni wpadli do studni, jeden nie żyje
Łódź
Domen Prevc wygrał w sobotę konkurs lotów
Niesamowity finał konkursu lotów. Decydował jeden metr
EUROSPORT
shutterstock_2708817987
"Najbardziej wrażliwy cenowo produkt pierwszej potrzeby"
BIZNES
imageTitle
Gościnni Polacy. Niebieska trasa pogrążyła Król-Walas
EUROSPORT
Samolot Airbus A321-231 linii lotniczych Wizz Air
Zawieszają i odwołują połączenia. Samoloty przekierowują na lotniska w Europie
BIZNES
Kamil Stoch na skoczni Kulm
Sobotni konkurs lotów w Bad Mitterndorf - relacja
EUROSPORT
W Łodzi powstanie nowa linia tramwajowa
Nowa linia tramwajowa połączy dwa osiedla z centrum miasta
Łódź
Uwaga na roztopy
Więcej czerwonych alarmów. Rzeki wzbierają
METEO
imageTitle
Katastrofa wisiała w powietrzu. Stoch wszedł do finału kuchennymi drzwiami
EUROSPORT
Będzie pogodnie, wiosna
Antycyklony utworzą blokadę. Co to dla nas oznacza
METEO
Siły Obronne Izraela przeprowadziły zakrojoną na szeroką skalę operację uderzeniową, w której zaatakowano setki celów w zachodnim Iranie
Izrael pokazał nagranie z nalotu na Iran
Świat
W wypadku zginęło dziecko
Zderzenie dwóch aut. Zginęło dziecko
WARSZAWA
shutterstock_2060836865
Operator informował o awarii. Były "trudności przy realizacji płatności zbliżeniowych"
BIZNES
imageTitle
Odermatt wrócił do wygrywania. Szwajcarzy opanowali podium w Ga-Pa
EUROSPORT
Policyjna taśma
Ciało mężczyzny w parku
Poznań

Jesteś zalogowany na zbyt dużej ilości urządzeń

Limit zalogowanych sesji to 5. Usuń lub wyloguj się z innych urządzeń z karty Twoich urządzeń, aby kontynuować.

Więcej informacji o możliwościach rozwiązania problemu znajdziesz na stronie:pomoc.tvn24.pl

ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica