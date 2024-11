Pielęgniarka miała szczepić dzieci nieznanym preparatem. Do sądu trafił akt oskarżenia

Koszalińska prokuratura oskarżyła emerytowaną pielęgniarkę o narażenie 40 dzieci na niebezpieczeństwo ciężkiego uszczerbku na zdrowiu. Miała wykonywać szczepienia nieznanym preparatem. Do tych praktyk miało dochodzić w latach 2016-2019. Kobieta nie przyznała się do zarzucanych jej czynów.

Prokuratura Okręgowa w Koszalinie skierowała do sądu akt oskarżenia przeciwko pielęgniarce, która miała wykonywać szczepienia nieustalonym preparatem. Kobieta miała podać 40 dzieciom inną szczepionkę, niż deklarowała. Grozi jej do ośmiu lat więzienia.

Rodzice sprawdzili numery szczepionek wpisanych do książeczek zdrowia

- Nie byłam w stanie ustalić, ile dokładnie rodzice płacili za szczepienia. Nie ma żadnych dokumentów świadczących o tym, że za nie płacili, nie dostawali żadnych dowodów wpłaty. Sami nie pamiętają też dokładnie, jakie były to kwoty. Każda z tych szczepionek, co do których mam wątpliwości, które powinny być podane, to są trzy dawki plus dawka przypominająca - powiedziała Dziadczyk.