Szczecin

20-latka wjechała pod pociąg, zginęła 17-letnia pasażerka

Śmiertelny wypadek na wyjeździe z Węgrowa (zdjęcie ilustracyjne)
Symulacja zderzenia pociągu z samochodem (wideo ilustracyjne)
Źródło wideo: Mateusz Mżyk/tvnwarszawa.pl
Źródło zdj. gł.: Shutterstock
W szpitalu zmarła 17-latka rana w wypadku pod Kościernicą. Młoda kobieta była pasażerką samochodu, który wjechał pod pociąg na niestrzeżonym przejeździe kolejowym.

W sobotę około godziny 19.30 na niestrzeżonym przejeździe kolejowym za miejscowością Kościernica doszło do zderzenia samochodu osobowego marki Opel z pociągiem.

Jak poinformowała oficer prasowa Komendy Powiatowej Policji w Białogardzie st. asp. Kinga Plucińska-Gudełajska, za kierownicą Opla siedziała 20-letnia kobieta, a pasażerką była 17-latka. To ona odniosła najpoważniejsze obrażenia.

17-latka zmarła w szpitalu

Do akcji zadysponowano śmigłowiec Lotniczego Pogotowia Ratunkowego, który przetransportował pasażerkę do szpitala w Koszalinie. Kierującą autem 20-latkę do szpitala przetransportowała karetka.

Jak podała policjantka, maszynista pociągu był trzeźwy. Żadna z osób, które podróżowały pociągiem, nie odniosła obrażeń.

W niedzielę 17-latka zmarła w szpitalu.

Okoliczności wypadku wyjaśnia policja pod nadzorem prokuratury.

